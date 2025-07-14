Привітання з Днем ангела Костянтина 14 липня: вірші та проза

Щороку 14 липня в православному церковному календарі займає особливе місце, адже цього дня вшановують пам’ять святого рівноапостольного імператора Костянтина Великого.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це одна з ключових постатей в історії християнства, яка зіграла вирішальну роль у легалізації цієї релігії в Римській імперії. Для українців, які носять ім’я Костянтин, цей день стає моментом особистого благословення та духовного піднесення.

Зважаючи на це, численні родини по всій Україні готуються до привітань, сімейних зустрічей і молитов.

Філологи вказують, що ім’я Костянтин, яке має латинське коріння і означає «стійкий», «непохитний», традиційно асоціюється з вірністю, мужністю та справедливістю. У церковній традиції святі з цим ім’ям згадуються кілька разів на рік, однак саме 14 липня вважається найбільш поширеною датою святкування іменин.

В Україні це ім’я зберігає стабільну популярність серед новонароджених у регіонах із міцними православними традиціями, зокрема на сході та півдні країни.

Привітання, що лунають цього дня, зазвичай поєднують добрі побажання з християнською символікою. У прозовій формі бажають мудрості, сили духу, захисту небесного покровителя та добробуту. Водночас поетичні вітання часто акцентують на благородстві, вірності та життєвій енергії, яку уособлює це ім’я.

Символічний зміст таких звернень набуває особливої ваги, якщо врахувати, що День ангела — це не лише святкування імені, а й нагадування про духовні основи життя, про зв’язок із власним покровителем, молитви до якого, згідно з церковним вченням, зміцнюють душу та додають впевненості у щоденних викликах.

Окрім того, є щирі привітання з Днем ангела Остапа.