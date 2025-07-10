Прогноз магнітних бур на 11 липня : якою буде активність Сонця

11 липня 2025 року несе із собою помірну геомагнітну нестабільність, яка, за попередніми оцінками дослідників із Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця НАН України, не призведе до критичних відхилень у роботі систем глобального зв’язку, навігаційного устаткування чи електронної інфраструктури.

Про це повідомляє «ПЛ».

Прогнозований індекс Kp, за даними з відкритих обсерваторій, залишатиметься на рівні 3–4, що класифікується як умовно спокійний стан магнітосфери, хоча для метеочутливих людей це може мати певний вплив на загальне самопочуття.

Активність Сонця наразі підвищена, що відповідає піковим фазам 25-го сонячного циклу, який, згідно з моделюванням NASA, має досягнути максимальної інтенсивності впродовж 2025–2026 років.

Протягом останнього тижня сонячна поверхня виявила цілу низку активних плям, зокрема регіон AR3876 демонструє динамічну активність і періодично викидає спалахи середнього класу, що, втім, поки що не трансформувались у значущі геомагнітні хвилі, здатні дістатися до земної атмосфери.

Фахівці з космічної погоди наголошують, що 11 липня варто уникати тривалих фізичних навантажень, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями, а також забезпечити собі стабільний водний режим та ментальну рівновагу.

Для підприємств, пов’язаних із супутниковими комунікаціями, не передбачається жодних операційних ризиків, однак за умов раптового посилення бурі варто стежити за оновленнями в реальному часі через платформи NOAA Space Weather Center або Європейського центру моніторингу.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 10 липня.