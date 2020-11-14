“Без документа выйти невозможно”: Австрия вводит локдаун

В Австрии, с 17 ноября до 6 декабря, вводится жесткий карантин по всей стране в связи с коронавирусом. О данном решении заявил Себастьян Курц – заявил премьер министр государства. Об этом сообщает Kurier.

Со вторника, школы страны перейдут на дистанционное обучение, а торговля будет запрещена, кроме критически важных объектов: продуктовых магазинов, аптек и т.п.

Также по данным издания, все заведения общественного питания в стране будут закрыты.

Сообщается, что ограничение на выход из дома без уважительной причины будет действовать круглосуточно. Находится вне своего жилья можно будет для посещения аптек, продуктовых магазинов и церкви.

Разрешаются также поездки на работу в случае крайней необходимости.

Важно, что выйти из дома возможно будет только при наличии соответствующего документа.

Во всех общественных местах нужно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

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Стоит отметить, что в Украине с 14 ноября, из-за распространения COVID-19 начал действовать карантин выходного дня. Во время его действия на выходных – с 14 по 30 ноября не будет работать ничего, кроме общественного транспорта, магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Как ранее сообщалось, в Киеве патрули и полиция будут жестко проверять условия карантина.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к мэрам-нарушителям.

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По материалам: Подробности