Павло Паліса може стати послом України у США: хто він та чим відомий

Після звільнення Ольги Стефанішиної з посади посла України у США знову постало питання, хто очолить українське дипломатичне представництво у Вашингтоні.

Про це повідомляє «ПЛ».

Володимир Зеленський підписав відповідний указ 3 серпня 2026 року, однак ім’я наступника одразу не оголосили. У медіа раніше серед можливих кандидатів називали колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко та Рустема Умєрова. Водночас офіційної інформації про розгляд Павла Паліси на дипломатичну посаду наразі немає. Тому версію про його можливе призначення варто сприймати як припущення, яке може бути пов’язане з його контактами у США та зростанням політичного впливу.

Павло Паліса належить до нового покоління українських державних управлінців, які прийшли у велику політику безпосередньо з війська. Він має значний бойовий досвід, командував підрозділами на складних ділянках фронту та здобув військову освіту в Україні й Сполучених Штатах. У листопаді 2024 року його призначили заступником керівника Офісу президента України. На цій посаді Паліса займається питаннями оборони, військової політики та взаємодії державного керівництва із Силами оборони. Саме поєднання фронтового досвіду, роботи на Банковій і контактів з американською стороною робить його помітною фігурою в українсько-американських відносинах.

Хто такий Павло Паліса

Павло Сергійович Паліса народився у 1985 році та з юності пов’язав життя зі Збройними силами України. Військову службу він проходив із 2002 до 2024 року, після чого перейшов на роботу до Офісу президента. Паліса закінчив українські військові навчальні заклади, зокрема Національний університет оборони України та військовий інститут у Львові. Також він навчався у Командно-штабному коледжі Сухопутних військ Армії США у Форт-Лівенворті, штат Канзас. Американська військова освіта дала йому розуміння принципів планування операцій, управління військами та роботи західних оборонних інституцій.

Повномасштабне вторгнення Росії застало Палісу під час навчання у Сполучених Штатах. Він вирішив достроково повернутися в Україну, щоб долучитися до захисту держави. Пізніше офіцер усе ж отримав диплом американського командно-штабного коледжу. Цей епізод часто згадують як показник його пріоритетів і готовності брати особисту відповідальність у критичний момент. Для американських партнерів такий досвід може бути зрозумілішим і переконливішим за традиційну дипломатичну біографію.

Бойовий шлях і оборона Бахмута

Після повернення в Україну Павло Паліса очолив 5-й окремий штурмовий полк, який виконував бойові завдання на сході країни. У 2023 році він став командиром 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Підрозділ брав участь у важких боях на Бахмутському напрямку, де українські військові тривалий час стримували значно більші сили противника. Сам Паліса отримав позивний «Хантер» і став відомим як командир, який регулярно перебував поруч із підлеглими. Його публічний образ сформувався насамперед навколо практичного бойового досвіду, а не кабінетної військової кар’єри.

За службу Палісу нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня та відзнакою президента України «Хрест бойових заслуг». У лютому 2026 року йому присвоїли військове звання бригадного генерала. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Нагороди та генеральське звання підкреслили його статус не лише як колишнього командира бригади, а й як одного з представників вищого військово-політичного керівництва. Паліса став одним із тих українських офіцерів, чий бойовий авторитет поступово перетворився на політичний ресурс.

Робота в Офісі президента

29 листопада 2024 року Павла Палісу призначили заступником керівника Офісу президента України. Перехід бойового командира на Банкову пояснювали необхідністю забезпечити прямий зв’язок між військовими підрозділами та політичним керівництвом. Паліса бере участь у підготовці оборонних рішень, обговоренні потреб армії та координації міжнародної військової допомоги. Він також представляє позицію України під час зустрічей із військовими аташе, іноземними посадовцями та представниками оборонних компаній. У серпні 2026 року Зеленський повідомив, що Паліса координуватиме розширення співпраці між українськими й американськими оборонними виробниками.

Основні відомості про Павла Палісу можна систематизувати в таблиці. Вона показує, чому генерал може розглядатися як впливова фігура у відносинах зі Сполученими Штатами. Водночас військовий і політичний досвід не дорівнює професійній дипломатичній підготовці. Для роботи послом важливі також знання американської внутрішньої політики, зв’язки в Конгресі та взаємодія з Державним департаментом. Саме ці чинники можуть враховуватися під час остаточного кадрового рішення.

Напрям Відомості Рік народження 1985 Поточна посада Заступник керівника Офісу президента України Військове звання Бригадний генерал Відомий позивний «Хантер» Бойовий досвід Командування 5-м штурмовим полком і 93-ю бригадою Освіта у США Командно-штабний коледж Армії США Нагороди Хрест бойових заслуг, орден Богдана Хмельницького III ступеня Напрям роботи в ОП Оборонна політика та міжнародна військова співпраця

Чому його ім’я можуть пов’язувати зі США

Припущення щодо можливого дипломатичного майбутнього Павла Паліси мають кілька зрозумілих причин. Він навчався у США, регулярно бере участь у переговорах з американськими посадовцями та добре орієнтується в оборонній тематиці. Крім того, відносини Києва і Вашингтона дедалі більше зосереджені на постачанні зброї, спільному виробництві, протиповітряній обороні та військових технологіях. У такій ситуації посол із бойовим досвідом міг би отримати додаткові аргументи під час переговорів із Пентагоном і виробниками озброєння. Проте це залишається аналітичним припущенням, а не підтвердженою інформацією про кадрове рішення.

На користь такого сценарію теоретично могли б працювати такі обставини:

навчання Паліси в американському військовому коледжі;

досвід переговорів із представниками оборонного сектору США;

безпосереднє розуміння потреб української армії;

участь у зустрічах Володимира Зеленського з американським керівництвом;

впізнаваність серед окремих представників адміністрації США.

Особливої уваги Паліса набув після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом на саміті НАТО 8 липня 2026 року. Президент США публічно назвав українського генерала одним зі своїх улюблених військових і «великим героєм». Трамп також зазначив, що неодноразово бачив Палісу на зустрічах і позитивно оцінює його роботу. Подібне особисте ставлення може спрощувати прямі контакти, хоча саме по собі не гарантує дипломатичного призначення. У Вашингтоні персональна довіра іноді має не менше значення, ніж формальний статус посадовця.

Що відомо про можливе призначення

Станом на 3 серпня 2026 року указу про призначення Павла Паліси послом України у США немає. Президент, Офіс президента та Міністерство закордонних справ також публічно не називали його офіційним кандидатом. У повідомленнях медіа основними претендентами раніше називали Юлію Свириденко та Рустема Умєрова. Однак звільнення Ольги Стефанішиної створило вакансію, а остаточне кадрове рішення ще може змінитися. Тому інформацію про Палісу слід формулювати обережно — як можливий сценарій, пов’язаний із його американськими контактами, військовою репутацією та новими обов’язками у сфері оборонної співпраці.

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