Умєрова звільнили з посади секретаря РНБО: стало відомо, яку посаду він отримав

Президент України Володимир Зеленський 3 серпня 2026 року звільнив Рустема Умєрова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє «ПЛ».

Відповідне рішення закріплене указом глави держави №693/2026. Практично одразу стало відомо і про нове призначення посадовця. Умєров очолив Службу зовнішньої розвідки України, яка відповідає за отримання та аналіз інформації про зовнішні загрози державі. Таким чином, кадрова перестановка не означає виходу Умєрова з безпекового сектору, а переводить його на інший стратегічний напрям.

Яку нову посаду отримав Рустем Умєров

Згідно з указом президента №695/2026, Рустема Умєрова призначено головою Служби зовнішньої розвідки України. Документ оприлюднили на офіційному сайті глави держави того самого дня, коли посадовця звільнили з РНБО. До цього обов’язки керівника Служби зовнішньої розвідки тимчасово виконував перший заступник голови відомства Олег Луговський. Окремим указом президент увільнив його від тимчасового виконання цих обов’язків. Отже, Умєров став повноцінним керівником одного з ключових органів української розвідувальної системи.

Про можливе призначення Умєрова керівником зовнішньої розвідки українські медіа повідомляли ще до появи президентського указу. Однак до офіційного оприлюднення документа інформація залишалася на рівні повідомлень джерел. Згодом Володимир Зеленський публічно підтвердив кадрове рішення під час спілкування з журналістами. Президент також окреслив основні завдання нового очільника СЗР. Умєров має посилити міжнародну складову роботи розвідки та координацію з партнерами України.

Чим займатиметься Умєров у Службі зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки збирає інформацію за межами України, аналізує зовнішні загрози та передає керівництву держави дані, необхідні для ухвалення стратегічних рішень. Її робота охоплює військовий, політичний, економічний, технологічний та інформаційний напрями. В умовах війни особливого значення набуває отримання інформації про плани Росії, її оборонну промисловість і міжнародні зв’язки. Також розвідка стежить за спробами обходу санкцій і постачанням компонентів для російського озброєння. Новий керівник відповідатиме за координацію цієї роботи та представлення результатів президенту.

Серед головних напрямів, які можуть увійти до сфери відповідальності Рустема Умєрова:

отримання інформації про військові та політичні плани Росії;

розширення обміну розвідувальними даними з міжнародними партнерами;

виявлення каналів обходу санкцій і постачання технологій державі-агресору;

аналіз зовнішніх загроз для української оборонної промисловості;

підтримка переговорних і дипломатичних зусиль України.

Умєров також має значний досвід участі в міжнародних переговорах. Він очолював українські делегації та контактував із представниками США, європейських держав і країн Близького Сходу. Саме цей досвід може бути використаний для поглиблення співпраці між українською та іноземними розвідувальними структурами. Крім того, посадовець добре знайомий з оборонними закупівлями та потребами української армії. Це дозволить пов’язати розвідувальну інформацію з практичними рішеннями у сфері безпеки.

Хто замінив Умєрова в РНБО

Новим секретарем Ради національної безпеки і оборони став Ігор Клименко. Президент призначив його указом №694/2026, який також датований 3 серпня. До кадрових перестановок Клименко очолював Міністерство внутрішніх справ України. Тепер він координуватиме підготовку рішень РНБО та контролюватиме виконання безпекових завдань, визначених президентом. Таким чином, керівництво двох важливих органів державної безпеки змінилося протягом одного дня.

Раніше Зеленський пояснював, що Клименко має зосередитися переважно на внутрішніх питаннях безпеки. Умєрову водночас планували доручити зовнішній напрям, співпрацю з партнерами та реалізацію міжнародних оборонних програм. Спочатку розглядалася можливість збереження Умєрова у структурі РНБО на іншій посаді. Однак остаточне рішення передбачило його перехід до Служби зовнішньої розвідки. Такий розподіл обов’язків демонструє прагнення Банкової розмежувати внутрішню безпеку та зовнішню розвідувальну діяльність.

Головні кадрові зміни 3 серпня

Кадрові рішення стосуються не лише зміни прізвищ на керівних посадах. Вони означають новий розподіл відповідальності у системі національної безпеки. Ігор Клименко отримав координацію внутрішніх безпекових процесів через РНБО. Рустем Умєров, своєю чергою, відповідатиме за зовнішню розвідку та роботу з інформацією про міжнародні загрози. Основні зміни можна побачити в таблиці.

Посадовець Попередня посада Нова посада Основний напрям Рустем Умєров Секретар РНБО Голова Служби зовнішньої розвідки Зовнішні загрози та міжнародна розвідувальна співпраця Ігор Клименко Міністр внутрішніх справ Секретар РНБО Координація внутрішньої та національної безпеки Олег Луговський Тимчасовий керівник СЗР Перший заступник голови СЗР Поточна робота у структурі розвідки

Кожне з цих призначень оформлене окремим президентським указом. Спочатку було припинено тимчасове виконання обов’язків керівника зовнішньої розвідки Олегом Луговським. Далі президент звільнив Умєрова з посади секретаря РНБО, призначив Клименка та офіційно передав Умєрову керівництво СЗР. Така послідовність документів забезпечила юридичне оформлення кадрової ротації. Укази набули чинності з дня їх опублікування.

Що відомо про досвід Рустема Умєрова

Рустем Умєров працює у державному секторі з 2019 року, коли його обрали народним депутатом України. У парламенті він займався питаннями прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пізніше посадовець очолював Фонд державного майна, а у вересні 2023 року став міністром оборони України. У липні 2025 року його призначили секретарем РНБО. Тепер до цього переліку додалася посада голови Служби зовнішньої розвідки.

Одним із ключових напрямів діяльності Умєрова були міжнародні переговори та повернення українців із російського полону. Він неодноразово представляв Україну під час контактів із міжнародними партнерами. Також посадовець займався оборонними контрактами, закупівлею озброєння та координацією військової допомоги. Цей досвід безпосередньо пов’язаний із роботою зовнішньої розвідки, яка потребує розвинених міжнародних контактів. Саме тому нове призначення можна розглядати як продовження його діяльності у сфері оборони та дипломатії.

Які завдання поставив Зеленський

Ще до офіційного призначення президент повідомляв, що Умєров працюватиме над міжнародними оборонними проєктами. Зокрема, йшлося про програму Drone Deal, спрямовану на поглиблення співпраці зі США у сфері безпілотних технологій. Ще одним напрямом називали антибалістичну програму Freya, яка має посилити можливості України протидіяти ракетним загрозам. Також Умєров повинен зберегти активну участь у контактах з іноземними партнерами. Ці завдання можуть стати важливою частиною його роботи на чолі зовнішньої розвідки.

Призначення Умєрова відбулося на тлі посилення міжнародних переговорів і потреби України у точній інформації про наміри Росії. Робота СЗР має допомагати державному керівництву оцінювати ризики, прогнозувати дії противника та своєчасно реагувати на нові загрози. Важливою залишається і співпраця з розвідувальними службами держав-партнерів. Водночас значна частина конкретних операцій та методів роботи відомства закономірно залишається засекреченою. Перші результати кадрового рішення можна буде оцінити за подальшим розвитком оборонної співпраці та міжнародних безпекових ініціатив України.

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