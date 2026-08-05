У Зеленського нова пропозиція для Путіна щодо перемир’я: подробиці

Президент України Володимир Зеленський готовий запропонувати Росії кілька форматів припинення вогню, які можуть стати першим кроком до відновлення переговорного процесу.

Про це повідомляє «ПЛ».

Ініціатива передбачає припинення повітряних атак, відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі та можливе зупинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту. Про деталі української позиції розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Київ не наполягає лише на одному сценарії та готовий обговорювати різні моделі перемир’я. Водночас кожна домовленість повинна бути взаємною, контрольованою та не створювати для російської армії можливості накопичити сили для нового наступу. Українська пропозиція має перевести розмови про мир із політичних декларацій у площину конкретних і перевірених кроків.

Що саме Зеленський пропонує Путіну

Українська сторона розглядає одразу кілька можливих рівнів припинення вогню. Найбільш реалістичним початковим кроком може стати повітряне перемир’я, за якого Росія та Україна взаємно відмовляються від ракетних і дронових атак. Такий формат передусім мав би знизити загрозу для цивільного населення та критичної інфраструктури.

Друга складова стосується енергетики. Київ пропонує припинити удари по електростанціях, підстанціях, газовій та іншій інфраструктурі, яка забезпечує життєдіяльність міст. Особливого значення ця ініціатива набуває напередодні осінньо-зимового періоду, коли пошкодження енергетичних об’єктів можуть спричинити тривалі відключення світла і тепла.

Серед основних варіантів, які може обговорювати Україна:

взаємна відмова від ракетних і дронових ударів;

припинення атак на об’єкти енергетики;

зупинення бойових дій по нинішній лінії зіткнення;

початок прямих переговорів на нейтральному майданчику;

створення міжнародного механізму контролю за перемир’ям.

Що означає замороження фронту

Найширший варіант пропозиції передбачає припинення активних бойових дій уздовж фактичної лінії фронту. Це не означає автоматичного визнання Україною російської окупації або відмови від своїх територій. Йдеться про тимчасову зупинку вогню, під час якої політичні та безпекові питання повинні вирішуватися дипломатичним шляхом.

Українська влада розглядає такий сценарій як можливу основу для переговорів, а не як остаточне врегулювання війни. Територіальні питання, гарантії безпеки, повернення полонених і цивільних, а також відповідальність Росії потребуватимуть окремого обговорення. Припинення бойових дій та мирна угода — це різні етапи, між якими може пройти тривалий час.

Формат домовленості Що він передбачає Очікуваний результат Повітряне перемир’я Відмова від ракетних і дронових атак Зменшення загрози для цивільних Енергетичне перемир’я Заборона ударів по критичній інфраструктурі Захист енергосистеми Перемир’я на фронті Зупинення бойових дій по лінії зіткнення Умови для переговорів Прямий діалог Зустріч представників або лідерів держав Пошук політичного рішення

Чому Україні потрібен міжнародний контроль

Однієї політичної заяви про припинення вогню недостатньо, оскільки сторони повинні мати можливість фіксувати порушення. Україна наполягає, що майбутні домовленості мають супроводжуватися міжнародним моніторингом. До контролю можуть залучити США, європейські держави, технічні засоби спостереження та супутникові системи.

Особливо складним залишається питання контролю повітряного перемир’я. Потрібно оперативно визначати, хто запустив ракету або безпілотник, звідки здійснили атаку та який об’єкт був її ціллю. Без прозорого механізму перевірки кожне порушення може стати причиною взаємних звинувачень і зриву дипломатичного процесу.

Водночас міжнародні гарантії повинні передбачати наслідки для сторони, яка порушить домовленість. Це можуть бути нові санкції, посилення військової підтримки України або інші політичні й економічні заходи. Саме наявність конкретної відповідальності здатна зробити перемир’я більш стійким.

Чи готовий Кремль прийняти пропозицію

Офіційної згоди Росії на новий український формат перемир’я наразі немає. Кремль раніше заявляв про готовність до переговорів, однак водночас висував умови, які Київ вважає неприйнятними. Крім того, попередні пропозиції України щодо припинення вогню неодноразово залишалися без позитивної відповіді Москви.

Українська сторона вважає, що додатковим аргументом для Росії можуть стати економічні втрати та удари по об’єктах, які забезпечують роботу її військово-промислового комплексу. Повітряне перемир’я також могло б знизити ризики для російських аеропортів та іншої транспортної інфраструктури. Однак Київ наголошує, що домовленість повинна бути дзеркальною та не може діяти лише в інтересах однієї сторони.

Якими можуть бути наступні кроки

Для запуску запропонованого формату сторони мають погодити перелік об’єктів, по яких заборонено завдавати ударів, часові межі перемир’я та процедуру реагування на порушення. Окремо потрібно визначити держави або організації, які виконуватимуть роль посередників і контролерів. Без такого технічного протоколу навіть політичне рішення залишатиметься декларативним.

Україна також виступає за прямі переговори на нейтральній території. Серед можливих майданчиків раніше називали Туреччину, Швейцарію та держави Близького Сходу. Перед початком такого діалогу Київ пропонує встановити повне або часткове припинення вогню, щоб переговори не проходили під постійними ракетними атаками.

Нова пропозиція Зеленського демонструє готовність України починати з обмежених домовленостей, якщо негайне всеосяжне перемир’я поки неможливе. Подальший розвиток ситуації залежатиме від реакції Кремля, позиції США та участі європейських партнерів у створенні механізму контролю.

Також стало відомо про те, як кримінальні порушення можуть проявлятися під час базової військової підготовки.