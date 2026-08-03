На Полтавщині через удар РФ стався витік небезпечної хімічної речовини: що вже відомо

У Полтавській області після чергової атаки російських безпілотників стався витік небезпечної хімічної речовини.

Про це повідомляє «ПЛ».

Інцидент зафіксували на об’єкті критичної інфраструктури, який зазнав пошкоджень унаслідок ворожого удару. На місце оперативно прибули рятувальники та фахівці хімічного захисту. Вони герметизували пошкоджені ємності та ліквідували ділянки безпосереднього витоку. Станом на вечір 2 серпня хімічну загрозу повністю нейтралізували.

Що сталося на Полтавщині 2 серпня

Уранці 2 серпня 2026 року російські війська атакували Полтавський район ударними безпілотниками. Влучання зафіксували на території двох промислових підприємств, а також на об’єкті критичної інфраструктури. Через пошкодження мереж у районі виникли тимчасові аварійні відключення газу та електроенергії. Профільні служби одразу розпочали відновлювальні роботи. За попередньою інформацією, повідомлень про загиблих або травмованих до екстрених служб не надходило.

Пізніше стало відомо, що удар по інфраструктурному об’єкту призвів до пошкодження ємностей із небезпечною хімічною речовиною. Її назву, обсяг витоку та точне місце події у відкритих повідомленнях не розголошують. Таке обмеження інформації може бути пов’язане з безпекою об’єкта та проведенням аварійних робіт. Водночас у ДСНС підтвердили сам факт витоку та завершення робіт із його ліквідації. Офіційні служби не повідомляли про поширення небезпечної речовини за межі пошкодженого об’єкта.

Як рятувальники ліквідували хімічну загрозу

На території об’єкта працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. До операції залучили спеціалістів хімічного захисту, які мають обладнання для роботи в потенційно токсичному середовищі. Фахівці обстежили пошкоджену ділянку, визначили джерела витоку та провели герметизацію ємностей. Окремо ліквідували місця, через які речовина могла потрапляти назовні. Після нейтралізації небезпеки на території дозволили продовжити відновлення пошкодженої інфраструктури.

Основні підтверджені дані про подію зібрані в таблиці:

Обставина Що відомо Дата атаки 2 серпня 2026 року Місце Полтавський район Засоби ураження Російські безпілотники Пошкоджені об’єкти Два промислові підприємства та критична інфраструктура Наслідки Витік небезпечної хімічної речовини, перебої з газом і електроенергією Постраждалі За попередніми даними, інформації про постраждалих немає Поточний стан Витік ліквідований, хімічна загроза нейтралізована

Яка саме речовина витекла

Станом на час оприлюднення інформації ДСНС та Полтавська обласна військова адміністрація не назвали небезпечну речовину. Також невідомо, яка її кількість потрапила за межі пошкодженої ємності. Через відсутність цих даних не варто поширювати припущення про аміак, хлор або інші токсичні сполуки. Різні речовини мають неоднакові властивості, способи поширення та правила захисту. Тому достовірними слід вважати лише повідомлення офіційних служб.

Відсутність назви хімічної сполуки не означає, що інформацію приховують від населення: у перші години після аварії пріоритетом є локалізація джерела небезпеки.

У повідомленні рятувальників наголошується, що роботи проводилися у складних умовах. Попри це, пошкоджені ємності вдалося герметизувати. Після завершення операції загрозу назвали повністю нейтралізованою. Офіційних рекомендацій щодо евакуації населення або обмеження перебування на вулиці не публікували. Це свідчить, що небезпечні наслідки вдалося локалізувати безпосередньо на території об’єкта.

Що робити у разі повідомлення про хімічну аварію

Навіть після ліквідації витоку жителям області необхідно стежити за повідомленнями ДСНС, місцевої влади та системи оповіщення. Самостійно наближатися до пошкоджених підприємств або місць роботи аварійних служб не можна. Небезпечні речовини іноді не мають виразного запаху або кольору. Крім того, напрямок їх поширення може залежати від вітру, температури та рельєфу. У разі нового попередження важливо діяти відповідно до названого типу загрози.

До базових заходів безпеки належать:

щільно зачинити вікна, двері та вентиляційні отвори;

вимкнути кондиціонери й системи припливної вентиляції;

перейти до кімнати, яка розташована якомога далі від вулиці;

підготувати воду, документи, аптечку та засоби захисту органів дихання;

не залишати приміщення до офіційного повідомлення про скасування небезпеки;

не торкатися невідомої рідини, пилу або уламків поблизу місця удару;

у разі погіршення самопочуття телефонувати за номерами 103 або 112.

Звичайна медична маска не забезпечує повного захисту від токсичних газів. Водночас змочена водою тканина може тимчасово зменшити потрапляння частинок пилу до дихальних шляхів. Спосіб захисту залежить від конкретної речовини, тому універсальних рекомендацій для всіх хімічних аварій немає. Найважливіше — не покладатися на повідомлення анонімних каналів. Офіційні інструкції можуть змінюватися залежно від результатів замірів повітря.

Що відомо про масштаб російської атаки

У ніч на 2 серпня Росія атакувала Україну 133 безпілотниками різних типів. Сили оборони збили або подавили 109 повітряних цілей. Водночас було зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 19 локаціях. Ще на трьох локаціях упали уламки збитих апаратів. Полтавська область стала одним із регіонів, де атака спричинила пошкодження промислової та критичної інфраструктури.

Аварійні відключення газу й електроенергії, які виникли після ударів, мали тимчасовий характер. На пошкоджених мережах працювали енергетики, газові служби та інші профільні спеціалісти. Паралельно рятувальники усували пожежні й хімічні ризики. За попередніми даними, атака минула без людських жертв. Інформація про остаточний розмір матеріальних збитків поки не оприлюднена.

Якою залишається ситуація після ліквідації витоку

Після герметизації пошкоджених ємностей рятувальники заявили про повну нейтралізацію хімічної загрози. Це дало змогу продовжити відновлювальні роботи на об’єкті критичної інфраструктури. Повідомлень про необхідність евакуації жителів Полтавського району не було. Також офіційно не оголошували про перевищення допустимих концентрацій небезпечних речовин у житлових районах. Водночас мешканцям варто й надалі реагувати на сигнали повітряної тривоги та повідомлення місцевої влади.

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