Які регіони України є найкримінальнішими: офіційна статистика

Офіційні дані Міністерства внутрішніх справ та прокуратури України свідчать, що рівень злочинності суттєво відрізняється залежно від регіону.

Про це повідомляє «ПЛ».

Варто зазначити, що показники в окупованих Криму та частині Донбасу не є репрезентативними через відсутність повноцінної статистики. Зокрема, у Криму зафіксовано лише кілька сотень злочинів, тоді як у контрольованих регіонах цифри значно вищі.

За інформацією, опублікованою у відкритих джерелах, найнижчий рівень криміногенної активності демонструють західні області України. Це зумовлено як демографічними особливостями, так і соціально-економічними факторами.

У центральних та східних областях фіксується більша кількість правопорушень, що пояснюється вищим рівнем урбанізації, концентрацією промислових підприємств і чисельністю населення. Київ, як і будь-яка велика європейська столиця, демонструє підвищені показники злочинності, однак більшість з них стосується майнових правопорушень, зокрема крадіжок.

Експерти наголошують, що оцінювати рівень безпеки варто комплексно, з урахуванням не лише статистики, а й ефективності роботи правоохоронних органів, розвитку системи відеоспостереження та профілактичних програм.

Загалом Україна поступово впроваджує європейські підходи до моніторингу криміногенної ситуації, що дозволяє більш точно аналізувати ризики у різних регіонах.

Висновок офіційної статистики залишається однозначним: західні області демонструють нижчий рівень злочинності, у той час як великі міста та промислові центри мають вищі показники правопорушень, що відповідає загальносвітовим тенденціям.

