Трамп почав підготовку саміту Путіна і Зеленського: подробиці

Президент США Дональд Трамп оголосив про початок підготовки ще одного міжнародного саміту, ключовими учасниками якого мають стати президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на пост лідера Америки у Truth Social.

Ініціатива була озвучена після серії зустрічей Трампа з лідерами провідних європейських країн. За словами американського президента, нещодавні перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та іншими очільниками держав мали «надзвичайно продуктивний характер».

Основна увага була зосереджена на питаннях надання гарантій безпеки для України, які європейські партнери готові розглянути у тісній координації зі Сполученими Штатами.

Трамп наголосив, що результати консультацій створили сприятливі передумови для наступного етапу — прямого діалогу між Зеленським і Путіним.

«Після зустрічей я зателефонував президенту Путіну і почав процес підготовки до їхньої спільної зустрічі. Локація буде визначена згодом», — заявив глава Білого дому.

У Вашингтоні підкреслюють, що нинішня дипломатична ініціатива має на меті створення реального майданчика для переговорів, де сторони могли б обговорити можливі сценарії врегулювання.

На думку Трампа, ключові союзники США демонструють зацікавленість у досягненні компромісу, і «усі дуже раді, що з’являється шанс наблизитися до миру».

До цього ж повідомлялося про те, що Трамп вирішив прийняти Зеленського наодинці.