В мире

Трамп вирішив прийняти Зеленського наодинці: подробиці

Трамп поставив наступну умову: спочатку він спілкуватиметься з Зеленським, а потім зі всіма іншими лідерами ЄС.

Карина Шевченко Send an email 6 години ago
0 0
Трамп і Зеленський
Трамп і Зеленський

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення відмовитися від колективної зустрічі з лідерами Європейського Союзу та НАТО, натомість обравши інший формат переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на BILD.

Спершу відбудеться особиста бесіда двох президентів у закритому режимі, після чого до обговорення поступово приєднаються представники ЄС та Північноатлантичного альянсу.

Джерела у дипломатичних колах повідомляють, що головна увага під час тет-а-тет-переговорів буде зосереджена на двосторонніх відносинах між Вашингтоном і Києвом, включно з питаннями безпекової допомоги, військово-технічної співпраці та перспективами економічного партнерства.

За словами експертів, Трамп таким чином прагне підкреслити стратегічне значення України для США, винісши цю зустріч в окремий формат без участі третіх сторін.

Лише після завершення особистої розмови планується проведення робочої вечері у розширеному складі, де до переговорів долучаться представники Європейського Союзу та НАТО.

Очікується, що там обговорюватимуться ширші питання, зокрема подальша підтримка України з боку союзників, зміцнення трансатлантичної єдності та координація спільних дій у сфері безпеки.

Дипломати наголошують, що така структура зустрічей є доволі незвичною для міжнародної практики, адже зазвичай лідери США, ЄС і НАТО намагаються демонструвати спільний фронт.

Водночас формат, обраний Трампом, може свідчити про бажання Сполучених Штатів зберегти пріоритет у визначенні ключових напрямів підтримки України та підкреслити особливу вагу особистих домовленостей між двома президентами.

В той же час Трамп назвав свого можливого наступника на посаді лідера США.

теги
Карина Шевченко Send an email 6 години ago
0 0

Материалы по теме

Війна

У РФ з’явились слабкі місця: Буданов зробив новий доклад Зеленському

9 Липня, 2025
Зброя ЗСУ

Розкритий «таємний запит» України щодо німецької зброї: ЗМІ дізналися, про що просять

7 Липня, 2025
Польща

Польща офіційно встановила день памʼяті «жертв геноциду вчиненого ОУН та УПА: рішення Дуди

3 Липня, 2025
Прапори США та України

США зупинили постачання зброї в Україну: стало відомо, що трапилось

2 Липня, 2025

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button