Трамп вирішив прийняти Зеленського наодинці: подробиці

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення відмовитися від колективної зустрічі з лідерами Європейського Союзу та НАТО, натомість обравши інший формат переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на BILD.

Спершу відбудеться особиста бесіда двох президентів у закритому режимі, після чого до обговорення поступово приєднаються представники ЄС та Північноатлантичного альянсу.

Джерела у дипломатичних колах повідомляють, що головна увага під час тет-а-тет-переговорів буде зосереджена на двосторонніх відносинах між Вашингтоном і Києвом, включно з питаннями безпекової допомоги, військово-технічної співпраці та перспективами економічного партнерства.

За словами експертів, Трамп таким чином прагне підкреслити стратегічне значення України для США, винісши цю зустріч в окремий формат без участі третіх сторін.

Лише після завершення особистої розмови планується проведення робочої вечері у розширеному складі, де до переговорів долучаться представники Європейського Союзу та НАТО.

Очікується, що там обговорюватимуться ширші питання, зокрема подальша підтримка України з боку союзників, зміцнення трансатлантичної єдності та координація спільних дій у сфері безпеки.

Дипломати наголошують, що така структура зустрічей є доволі незвичною для міжнародної практики, адже зазвичай лідери США, ЄС і НАТО намагаються демонструвати спільний фронт.

Водночас формат, обраний Трампом, може свідчити про бажання Сполучених Штатів зберегти пріоритет у визначенні ключових напрямів підтримки України та підкреслити особливу вагу особистих домовленостей між двома президентами.

