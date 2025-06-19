Путін виявив готовність до зустрічі с Зеленським: але є одна умова

Російський президент Володимир Путін неочікувано висловив готовність до особистої зустрічі з Володимиром Зеленським, при цьому вкотре озвучивши звичний для себе наратив щодо нелегітимності українського президента.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «РБК-Україна».

У своїй заяві глава Кремля зазначив, що не має заперечень щодо переговорного процесу навіть із чинним українським главою держави, якщо його особа влаштовує Київ як уповноваженого представника.

Водночас Путін зауважив, що ключовим питанням залишається те, хто саме з української сторони буде уповноважений ставити підпис під потенційними домовленостями.

Коментуючи юридичну базу української влади в умовах воєнного стану, Путін повторив свою позицію про те, що продовження повноважень стосується нібито виключно Верховної Ради, а не президента. На його переконання, чинне законодавство України не передбачає пролонгації президентського мандата у надзвичайний період.

Таким чином, за логікою Кремля, будь-яке рішення чи підпис, які виходитимуть від Зеленського, не матимуть правової сили, що автоматично нівелює всі подальші дії органів виконавчої влади, призначених ним.

Путін також наголосив, що його участь у переговорах можлива лише у разі, якщо йтиметься про остаточний етап перемовин, де сторони не займатимуться нескінченним обговоренням деталей, а поставлять фінальну крапку в конфлікті. Він акцентував увагу на необхідності, щоб усі документи мали підпис особи, яку Кремль визнає легітимною. В іншому випадку, за словами Путіна, наступна українська влада з легкістю знехтує будь-якими попередніми домовленостями.

Тим часом Зеленський зізнався, про що буде говорити з Трампом у наступну зустріч.