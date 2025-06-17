Зеленський зізнався, про що буде говорити з Трампом у наступну зустріч: подробиці

Президент України Володимир Зеленський анонсував можливу зустріч або перемовини з президентом США Дональдом Трампом, під час яких планується обговорення перспективного оборонного пакета для української армії.

Про це повідомляє «ПЛ». із посиланням на телеграм-службу новин України.

Заява пролунала на тлі активного дипломатичного діалогу Києва з американським політикумом у межах стратегічної безпекової співпраці.

«Я буду говорити з Трампом про купівлю наступного оборонного пакета», — наголосив Зеленський, не розкриваючи подробиць очікуваного обсягу чи умов постачання.

Імовірна взаємодія з Трампом, який залишається впливовим гравцем на політичній арені США, може відіграти ключову роль у подальшій підтримці України у сфері оборони.

Окрім теми безпеки, глава держави озвучив резонансну інформацію щодо пропозицій з боку Російської Федерації. За словами Зеленського, Москва нібито ініціювала обмін викрадених українських дітей на своїх військовослужбовців, що перебувають у полоні.

Ця заява підкреслює моральну й гуманітарну кризу, спричинену воєнною агресією РФ. Українська сторона неодноразово наголошувала, що депортація дітей є порушенням міжнародного права та тягне за собою відповідальність за воєнні злочини.

Таким чином, одночасне обговорення нових оборонних постачань та неприйнятних гуманітарних вимог з боку агресора свідчить про нову фазу міжнародної дипломатії України – жорстку, системну та стратегічну. Очікується, що найближчими тижнями ці теми стануть предметом активних переговорів на найвищому рівні, зокрема і в контексті майбутніх виборчих змін у США.

Раніше ж Зеленський анонсував відповідь на атаки РФ.