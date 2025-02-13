Политика

РНБО України ввела санкції проти Петра Порошенка: що відомо

Карина Шевченко Send an email 8 часов ago
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Рада національної безпеки і оборони (РНБО) на засіданні 12 лютого ввела санкції проти народного депутата, лідера партії «Європейська солідарність» і колишнього президента Петра Порошенка.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Forbes.

Сам Порошенко назвав це рішення «антиконституційним» і «політично мотивованим».

За даними джерел «Української правди», РНБО ввела санкції також проти мільярдерів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, а також проти зрадника Віктора Медведчука.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що рішення РНБО буде опубліковано 13 лютого. Він також заявив, що «кожен, хто знищував нацбезпеку України і допомагав Росії», має понести відповідальність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Царьов різко змінив риторику: що визнав і до чого закликав зрадник.

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Карина Шевченко Send an email 8 часов ago
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