Царьов різко змінив риторику: що визнав і до чого закликав зрадник

Колишній депутат Верховної Ради, зрадник України Олег Царьов змінив свою риторику.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Dialog.

В ефірі державного телеканалу РФ він закликав налагоджувати відносини з Україною, яку не вдалося захопити під час «СВО». Царьов фактично заявив про провал так званої «спецоперації», яка мала на меті повну окупацію України. Він констатував нездатність армії РФ захопити навіть Донбас, не кажучи про інші території сусідньої країни.

«Ми цього року наступаємо разів у 5 швидше, ніж минулого. Ми молодці, ми прискорилися. Але такими темпами, щоб «звільнити» всю Донецьку область, треба від 3 років і більше… Просто чиста математика. Навіть якщо сподіватися на те, що ми будемо по 30 км на день іти, то це не буде 100 років, але буде дуже довго», — заявив зрадник.

Він уточнив, що Україна знайшла дуже ефективний засіб проти російських агресорів — «відгородилася стіною дронів», прорвати цю стіну російській армії не вдається. Царьов вважає, що Росії варто налагоджувати відносини з Україною.

«З Україною по-любому треба буде якось працювати. Це країна, яка нікуди не дінеться, це наші сусіди», — зазначив колаборант.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін може піти на поступки: в ISW назвали єдину умову.