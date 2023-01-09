Премьер Чехии назвал обязанностью западных государств полную поддержку Украины

09.01.2023 03:46

Укринформ

По мнению премьер-министра Чехии Петра Фиалы, поддержка Украины в войне против россии является обязанностью западных стран.

Как передает Укринформ со ссылкой на Radio Prague International, об этом Фиала сказал на теледискуссии в эфире Общественного радио и телевидения Словакии.

«Я не вижу много других решений, кроме того, что Украина победит в этой справедливой обороне. Я считаю обязанностью западных стран полностью поддерживать Украину, ведь она ведет ожесточенную войну против противника, превосходящего ее по численности», – подчеркнул глава правительства Чехии.

Он также высказался за сохранение территориальной целостности Украины.

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Напомним, Президент Владимир Зеленский поблагодарил Чешскую Республику и Петра Фиалу за поддержку Украины на пути в Европейский Союз во время председательства этого государства в Совете ЕС.

По материалам: Укринформ