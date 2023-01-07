Президент Европарламента поддерживает передачу Украине танков Leopard

07.01.2023 15:41

Укринформ

Президент Европейского парламента Роберта Мецолла выступает за поставку Украине немецких танков Leopard.

Об этом сообщает Первый канал телевидения и радиовещания Германии Tagesschau, передает Укринформ.

Во время встречи с группой депутатов Бундестага от ХСС Мецола подчеркнула, что «важно продолжать военную поддержку Украины», поэтому она также выступает за поставку танков Leopard в Украину, как того требуют ХСС и политики из других немецких партий.

Президент ЕП также приветствовала заявление правительства Германии о поставке Украине БМП Marder и отметила, что россия хочет, чтобы Европа смотрела в другую сторону, когда речь идет об Украине, однако этого нельзя допускать.

"Важно, чтобы Европа продолжала оказывать украинцам политическую, гуманитарную, а также военную поддержку", — подчеркнула Мецола.

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Как сообщалось, глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала правительство пересмотреть позицию относительно поставки Украине танков.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил мнение, что предоставление Германией танков для Украины является вопросом времени.

5 января канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, после чего оба лидера объявили о новой военной помощи Украине. В частности, ФРГ передаст Украине 40 БМП Marder и одну систему Patriot.

По материалам: Укринформ