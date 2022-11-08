Зеленский встретился с представительницей США в ООН — о чем говорили

Зеленский встретился с представительницей США в ООН — о чем говорили

08.11.2022 17:17

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представительницей США при ООН послом Линдой Томас-Гринфилд обеспечение ответственности за военные преступления и зверства против украинского народа.

Об этом говорится в заявлении представителя миссии США при ООН Нета Эванса, которое есть в распоряжении Укринформа.

"Посол Линда Томас-Гринфилд, представитель США при ООН, встретилась сегодня в Киеве с Президентом Украины Зеленским и членами его руководства, чтобы обсудить непоколебимую преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Она повторила, что Соединенные Штаты непреклонны в своей поддержке Украины и готовы поддерживать Украину столько, сколько будет нужно", — отметил представитель.

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По его данным, посол Томас-Гринфилд и Президент Зеленский обсудили международные усилия по минимизации влияния агрессии россии на глобальную продовольственную безопасность, включая поддержку и расширение Черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН, а также обеспечение ответственности за военные преступления и зверства, совершенные против украинского народа. Она пообещала продолжать работу в ООН по укреплению международной поддержки суверенитета Украины и призвать государства-члены защищать международное право и Устав ООН.

Как сообщалось, 8 ноября представительница США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд прибыла в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов Америки.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ