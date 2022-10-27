Джонсон планирует продвигать "план Маршалла" для поддержки Украины — The Telegraph

27.10.2022 17:07

Укринформ

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность создания новой организации, которая поможет поддержать и отстроить разрушенную войной Украину.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание The Telegraph.

Как отмечается, Джонсон открыл офис в Вестминстере, из которого он надеется основать фонд. Этот фонд, по словам друзей Джонсона, может собрать миллионы для восстановления Украины.

Один из друзей экс-премьера Британии назвал это "планом Маршалла для Украины". По его словам, Джонсон "привлечет много денег" от частных доноров.

Другой источник издания, близкий к Джонсону, подтвердил планы помочь с "восстановлением" Украины.

"Он работает над большим проектом, связанным с Украиной, который будет касаться реконструкции", — отметил источник.

Также, как пишет издание, на роль Джонсона на международной арене намекнул новый премьер-министр Британии Риши Сунак.

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"Хотя он (Джонсон — ред.) решил не баллотироваться на пост премьер-министра, я искренне надеюсь, что он будет продолжать вносить вклад в общественную жизнь дома и за рубежом", — сказал Сунак.

Как сообщал Укринформ, ранее издание Financial Times писало, что близкие союзники бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявили, что тот хочет сосредоточиться на продвижении поддержки Украины Соединенными Штатами и Западом.

Борис Джонсон, получив поддержку 59 членов парламента от тори, решил не участвовать в выборах.

В понедельник, 24 октября, стало известно, что следующим премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак.

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Джонсон с начала полномасштабного вторжения россии неоднократно посещал Украину и выражал свою поддержку. Великобритания при премьерстве Джонсона предоставила Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь.

"План Маршалла" — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Инициированный в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом план способствовал установлению послевоенного мира в Западной Европе. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ