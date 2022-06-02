Путину в ближайшие дни сделают операцию: Кремль готов к худшему сценарию

Владимир Путин болен раком поджелудочной железы и в ближайшие дни перенесет операцию. Об этом сообщила итальянская газета Il Messaggiero со ссылкой на информацию, обнародованную израильским журналистом Марком Котыларски.

«Говорят, что загадочная болезнь Путина — рак поджелудочной железы, и в ближайшие дни будет проведена срочная операция», — сообщает Il Messaggiero. Итальянские журналисты напоминают, что до недавнего времени предполагалось, в частности, о раке щитовидной железы, пишет Первая Лента.

По сообщению израильского журналиста, российскому лидеру предстоит операция в Национальном онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина в Москве. По мнению итальянской газеты, это лучшая государственная клиника, специализирующаяся на лечении онкологических заболеваний.

Утверждается, что Котылярский дал понять, что его информация основана на отчетах медицинского сообщества в Москве и от человека из кремлевской администрации. «По данным источников, один из корпусов Блохинского центра готовится и закрывается для других пациентов».

Журналист утверждает, что в Кремле приготовились к «самому худшему сценарию» и если выяснится, что Путин не может управлять страной, будет создан специальный орган.

«Если прогнозы окажутся неблагоприятными, Россией может временно управлять коллективный орган — Госсовет, которому будут переданы полномочия правительства», — читаем мы.

Ранее мы сообщали, что Путину тайно сделали операцию.