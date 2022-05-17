Путину тайно сделали операцию: его будет заменять двойник

Президенту России Владимиру Путину в ночь с понедельника на вторник сделали операцию, сообщает итальянская газета La Stampa. Как сообщалось, причиной операции стал рак Путина.

По данным газеты La Stampa, операция Владимира Путина проводилась ночью, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность, пишет Первая Лента.

Чтобы скрыть отсутствие Путина и создать впечатление, что он по-прежнему контролирует ситуацию в стране, российские спецслужбы разработали план замены его двойником минимум на 10 дней. Это он появиться на публике.

Журналистам также удалось установить, что российские службы подготовили специальные записи на случай длительного отсутствия Путина. Видео записывалось 10 дней, и ожидается, что его публикация убедит россиян в том, что Путин здоров. Согласно цитируемым источникам, результат операции Путина станет известен примерно через пять дней.

«Есть доказательства того, что Путина срочно доставили в клинику около недели назад», — говорится в сообщении.

По данным итальянской газеты, информацию о госпитализации, обследованиях и консультациях у лучших российских врачей предоставили информаторы в российских службах.

Ранее мы сообщали, что ЕС нужно несколько дней для принятия пакета санкций против России.