Шмыгаль: россия не скрывает агрессивные планы – под угрозой многие страны Европы

06.05.2022 19:22

Укринформ

На сегодняшний день многие страны находятся под риском продолжения российской агрессии.

Такое убеждение выразил Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью журналистам польского общественного вещателя TVP, передает корреспондент Укринформа.

«Мы на протяжении всех этих 71 дня неоднократно слышали официальные заявления руководства российской федерации о возвращении так называемых сфер влияния российской империи или бывшего Советского Союза, сожаление о том, что какие-то сферы влияния утрачены. Неразрешение странам вступать в НАТО, потому что они относятся к сферам влияния, и т. д. То есть все эти заявления несут под собой фактически однозначные намеки, и, безусловно, сегодня многие страны находятся под риском возможностей продолжения агрессии. Если бы россии удалось и удачно прошла так называемая спецоперация, а действительно страшная война, которая происходит за последние 80 лет на Европейском континенте, то не исключено, что россия не остановилась бы только в Украине», — заявил Шмыгаль.

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По его убеждению, сегодня все страны цивилизованного мира должны объединиться и остановить россию, не дав ей продолжать войну и зверства, которые она совершает в Украине.

«Для этого санкции – это хороший инструмент. Оружие для украинцев – это отличный инструмент. Поддержка Украины – спасибо за это!» – подчеркнул Премьер-министр.

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Как сообщалось, 24 февраля президент россии владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Войска россии обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет.

Захватчики устроили массовый террор на временно занятых территориях.

В Украине введено военное положение.

По материалам: Укринформ