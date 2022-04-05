Зеленский предлагает создать в Киеве офис ООН по поддержанию мира

Зеленский предлагает создать в Киеве офис ООН по поддержанию мира

05.04.2022 18:56

Укринформ

Украина готова предоставить площадку для одного из главных офисов обновленной системы безопасности Организации Объединенных Наций.

Как передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая во вторник на заседании Совета Безопасности ООН по поводу массовых убийств, совершенных российской армией в Буче.

«Офис может специализироваться на превентивных мерах по поддержанию мира», — сказал Президент.

По его словам, мир имеет дело с «государством, которое превращает право вето в Совете Безопасности ООН в право смерти, которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, позволяющей злу быть безнаказанным».

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«Если это будет продолжаться, то каждое из государств сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы обеспечить себе безопасность, а не на международное право, на международные институты, ООН просто можно будет закрыть», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что действовать нужно сейчас: немедленно возвращать силу Устава ООН, немедленно реформировать систему ООН, чтобы была справедливая представленность в Совбезе всех регионов мира. "Нужно немедленно принуждать агрессора к миру", — добавил глава украинского государства.

Зеленский призвал немедленно привлекать российских военных и дававших им приказы к ответственности за выявленные преступления на территории Украины. По его убеждению, каждый, кто отдал преступные приказы и кто их выполнял, убивая людей, окажутся под трибуналом, который должен быть аналогичен Нюрнбергскому процессу.

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«Время трансформировать систему, стержнем которой является ООН. Чтобы это сделать, предлагаем созвать глобальную конференцию, и мы просим это сделать уже в мирном Киеве — для того, чтобы определиться, как будем реформировать мировую систему безопасности, как будем реально гарантировать незыблемость общепризнанных кодонов и целостность государств, как будем утверждать верховенство международного права» , – сказал Президент.

Исключений, привилегий больше быть не может, все должны быть равными независимо от экономической силы, географической площади и индивидуальных амбиций, убежден Зеленский.

Мы нуждаемся в решениях от Совета Безопасности для мира в Украине, отметил он, призвав устранить россию «как агрессора и источник войны от блокирования решений относительно его же агрессий, ее же войны».

«Или если ваш действующий формат безальтернативный и выхода просто нет, то дальше только самороспуск», — добавил Зеленский.

Как сообщалось, Великобритания, председательствующая в апреле в Совбезе ООН, созвала 5 апреля заседание СБ для обсуждения массовых убийств, совершенных вооруженными силами россии в Буче во время ее оккупации.

По материалам: Укринформ