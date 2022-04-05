Зеленский предлагает создать в Киеве офис ООН по поддержанию мира
Зеленский предлагает создать в Киеве офис ООН по поддержанию мира
05.04.2022 18:56
Укринформ
Украина готова предоставить площадку для одного из главных офисов обновленной системы безопасности Организации Объединенных Наций.
Как передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая во вторник на заседании Совета Безопасности ООН по поводу массовых убийств, совершенных российской армией в Буче.
«Офис может специализироваться на превентивных мерах по поддержанию мира», — сказал Президент.
По его словам, мир имеет дело с «государством, которое превращает право вето в Совете Безопасности ООН в право смерти, которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, позволяющей злу быть безнаказанным».
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«Если это будет продолжаться, то каждое из государств сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы обеспечить себе безопасность, а не на международное право, на международные институты, ООН просто можно будет закрыть», — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что действовать нужно сейчас: немедленно возвращать силу Устава ООН, немедленно реформировать систему ООН, чтобы была справедливая представленность в Совбезе всех регионов мира. "Нужно немедленно принуждать агрессора к миру", — добавил глава украинского государства.
Зеленский призвал немедленно привлекать российских военных и дававших им приказы к ответственности за выявленные преступления на территории Украины. По его убеждению, каждый, кто отдал преступные приказы и кто их выполнял, убивая людей, окажутся под трибуналом, который должен быть аналогичен Нюрнбергскому процессу.
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«Время трансформировать систему, стержнем которой является ООН. Чтобы это сделать, предлагаем созвать глобальную конференцию, и мы просим это сделать уже в мирном Киеве — для того, чтобы определиться, как будем реформировать мировую систему безопасности, как будем реально гарантировать незыблемость общепризнанных кодонов и целостность государств, как будем утверждать верховенство международного права» , – сказал Президент.
Исключений, привилегий больше быть не может, все должны быть равными независимо от экономической силы, географической площади и индивидуальных амбиций, убежден Зеленский.
Мы нуждаемся в решениях от Совета Безопасности для мира в Украине, отметил он, призвав устранить россию «как агрессора и источник войны от блокирования решений относительно его же агрессий, ее же войны».
«Или если ваш действующий формат безальтернативный и выхода просто нет, то дальше только самороспуск», — добавил Зеленский.
Как сообщалось, Великобритания, председательствующая в апреле в Совбезе ООН, созвала 5 апреля заседание СБ для обсуждения массовых убийств, совершенных вооруженными силами россии в Буче во время ее оккупации.
По материалам: Укринформ