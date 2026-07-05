Чому не варто натискати «Прийняти все» на кожному сайті: що приховують cookie та як захистити свої дані

Коли користувач заходить на сайт, він часто бачить вікно з проханням погодитися на використання cookie. Багато хто автоматично натискає «Прийняти все», щоб швидше закрити банер і перейти до читання сторінки. Про це повідомляє «ПЛ».

Але така дія може означати згоду не лише на технічні файли, потрібні для роботи сайту, а й на рекламні та аналітичні cookie. Саме вони допомагають сервісам відстежувати поведінку людини в інтернеті, запам’ятовувати її інтереси та формувати персоналізовану рекламу. Експерти з цифрової безпеки попереджають, що автоматична згода може призвести до передавання значного обсягу даних рекламним і аналітичним платформам.

Кнопка «Прийняти все» здається дрібницею, але насправді вона може відкривати сайтам і стороннім сервісам набагато більше інформації, ніж користувач очікує.

Які cookie справді потрібні сайту

Не всі cookie є небезпечними або зайвими. Частина таких файлів справді необхідна, щоб сайт працював коректно. Наприклад, вони можуть зберігати мову інтерфейсу, дані входу в акаунт, вміст кошика в інтернет-магазині або налаштування сторінки. Без таких технічних cookie користування багатьма сайтами було б менш зручним. Проблема починається тоді, коли разом із потрібними файлами користувач погоджується ще й на маркетингове та аналітичне відстеження.

Тип cookie Для чого використовуються Чи варто погоджуватися Необхідні Вхід в акаунт, мова сайту, кошик покупок Так, зазвичай потрібні Аналітичні Статистика відвідувань і поведінки на сайті За бажанням Маркетингові Персоналізована реклама та профіль інтересів Краще обмежувати Сторонні Відстеження між різними сайтами й сервісами Варто бути обережними

Чим небезпечні сторонні cookie

Найбільше запитань викликають сторонні cookie, які можуть встановлювати рекламні платформи, аналітичні сервіси або інші партнери сайту. Вони здатні збирати інформацію про переглянуті сторінки, пошукові запити, інтереси користувача та його дії на різних ресурсах. У результаті людина може навіть не помічати, як навколо неї формується цифровий профіль. Потім ці дані використовують для показу реклами, рекомендацій або інших персоналізованих пропозицій. Саме тому бездумна згода на всі cookie поступово знижує рівень приватності в інтернеті.

«Необхідні cookie допомагають сайту працювати, а маркетингові cookie допомагають рекламним системам краще розуміти користувача.»

Чому відмовитися буває складно

На багатьох сайтах кнопка «Прийняти все» розміщена помітно, тоді як варіант «Відхилити все» або «Тільки необхідні» доводиться шукати в додаткових налаштуваннях. Це змушує користувача витрачати більше часу, і він часто погоджується на все просто за інерцією. У Європі вже діють правила, які вимагають більш прозорої роботи з cookie та однакового доступу до згоди й відмови, однак на практиці не всі сайти роблять цей вибір однаково зручним. Через це люди часто погоджуються не тому, що справді хочуть передати дані, а тому, що не бачать швидкої альтернативи. Така практика залишається однією з головних проблем цифрової приватності.

Як діяти користувачу

Щоб краще захищати свої персональні дані, не обов’язково повністю відмовлятися від cookie. Достатньо уважніше ставитися до налаштувань і не натискати «Прийняти все» автоматично. Якщо сайт пропонує варіант «Тільки необхідні», саме його часто варто обирати для звичайного перегляду сторінок. Також можна використовувати налаштування браузера, які обмежують стороннє відстеження. Для додаткового захисту підійдуть розширення, що блокують трекери, але їх варто встановлювати лише з надійних джерел.

Найпростіші правила виглядають так:

не натискати «Прийняти все» без потреби;

обирати «Тільки необхідні cookie», якщо така кнопка доступна;

періодично очищати cookie у браузері;

вимикати сторонні cookie в налаштуваннях браузера;

уважно ставитися до сайтів, які приховують кнопку відмови;

не вводити зайві персональні дані на сумнівних ресурсах.

Що може змінитися в майбутньому

Фахівці вважають, що проблему можна частково вирішити через централізовані налаштування приватності на рівні браузера. Тобто користувач один раз обирає бажаний рівень захисту даних, а сайти автоматично враховують цей вибір. Такий підхід міг би зменшити кількість нав’язливих банерів і зробити контроль над cookie зрозумілішим. У Євросоюзі вже обговорюють ініціативи, які можуть спростити керування згодами та зробити правила прозорішими для користувачів. До появи таких рішень найкраща стратегія — самостійно перевіряти, на що саме ви погоджуєтесь.

Приватність в інтернеті починається не зі складних технологій, а з простого питання: чи справді потрібно натискати «Прийняти все»?

Як зберегти більше контролю над даними

Користувач не завжди може повністю контролювати роботу сайтів, але він може зменшити обсяг інформації, яку передає автоматично. Варто звикнути відкривати налаштування cookie хоча б на тих ресурсах, якими ви користуєтеся часто. Особливо уважними потрібно бути на сайтах інтернет-магазинів, медіа, сервісів бронювання та платформах, де ви вводите особисті дані. Якщо сторінка не дає зрозумілого вибору, це вже привід поставитися до неї обережніше. У підсумку кілька зайвих секунд на налаштування можуть допомогти зберегти більше приватності.

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