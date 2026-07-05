Влітку особливо хочеться десертів, які не потребують складної підготовки та важкого крему. Такий торт готується на м’якому коржі, а зверху заливається сметанним кремом із полуницею. Основа випікається швидко, а головну свіжість дає ягідний шар. Про це повідомляє «ПЛ».

У результаті виходить легкий домашній десерт, який добре підходить до чаю, кави або прохолодних напоїв. Ідея рецепта базується на простому літньому торті зі сметаною, полуницею та желатином.

Інгредієнти для коржа

Для основи знадобляться доступні продукти, які зазвичай є на кухні. Корж виходить м’яким, але достатньо щільним, щоб витримати сметанний шар. Важливо не забивати тісто борошном, інакше воно стане сухим. Масло краще заздалегідь розтопити й трохи охолодити. Яйця бажано використовувати кімнатної температури.

Продукт Кількість Вершкове масло 50 г Цукор 50 г Сіль дрібка Яйця 2 шт. Борошно 200 г Розпушувач 1 ч. л.

Що потрібно для сметанного крему

Сметанний шар робить цей торт особливо літнім. Він виходить прохолодним, ніжним і добре поєднується зі свіжою полуницею. Желатин допомагає крему тримати форму після охолодження. Цукор можна трохи зменшити, якщо ягоди дуже солодкі. Ванільний цукор додає м’який аромат без зайвої нудотності.

Для крему підготуйте:

сметану — 500 г;

цукор — 120 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

швидкорозчинний желатин — 10 г;

холодну воду — 70 мл;

свіжу полуницю — 300 г.

Як приготувати літній торт

Спочатку розтоплене вершкове масло змішайте з цукром і дрібкою солі. Додайте яйця та добре перемішайте масу до однорідності. Потім всипте просіяне борошно з розпушувачем і замісіть м’яке липке тісто. Перекладіть його у форму з пергаментом, розрівняйте та зробіть кілька проколів виделкою. Випікайте корж 15–20 хвилин за температури 180 градусів.

Поки основа остигає, залийте желатин холодною водою та залиште набухати. Сметану з’єднайте з цукром і ванільним цукром, потім акуратно вмішайте розтоплений желатин. Полуницю наріжте шматочками і додайте в крем. Вилийте сметанну масу на повністю охолоджений корж. Поставте торт у холодильник до повного застигання, краще на кілька годин.

Корисні поради для вдалого результату

Не заливайте крем на гарячий корж, інакше сметанний шар може втратити текстуру. Полуницю краще брати стиглу, але щільну, щоб вона не пустила надто багато соку. Форму зручно використовувати роз’ємну — так торт легше дістати після охолодження. Якщо хочете яскравіший смак, можна додати трохи лимонної цедри. Готовий десерт подавайте охолодженим, нарізаючи гострим ножем.

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