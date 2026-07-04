Львівська область має чимало водойм для літнього відпочинку: від міських озер до великих заміських комплексів із пляжами, шезлонгами, басейнами й альтанками. Але головне правило сезону просте: купатися варто не там, де «зручно під’їхати», а там, де пляж підготували, перевірили воду й обстежили дно. Про це повідомляє «ПЛ».

Станом на кінець червня 2026 року у Львівській області до безпечного відпочинку підготували 18 пляжів на 13 водоймах. На цих локаціях перевірили якість води, провели водолазне обстеження підводної частини та облаштували рятувальні пости.

Найкращий пляж — не той, що найближчий до Львова, а той, де є перевірена вода, рятувальники й зрозумілий вхід у воду.

Найпопулярніші місця для купання біля Львова

Найближчі варіанти для жителів Львова — Брюховичі, Винники, Давидів, Старе Село, Підберізці та Задорожнє. Частина цих місць працює як платні комплекси з інфраструктурою, частина — як міські або громадські пляжі, де окремі послуги можуть оплачуватися додатково.

У 2026 році до переліку дозволених місць для купання увійшли, зокрема, пляж у Золочеві, ТОВ «Колиба» у Брюховичах, «Альбатрос» у Волі Гомулецькій, Emily Resort у Винниках, міський пляж у Перемишлянах, «Гостинний двір» у Коросному, «Львівська Швейцарія» у Давидові, «Бухта Вікінгів» у Старому Селі, SOSNA PARK у Соснівці, Palmira Resort у Підберізцях, кілька пляжів на озері Задорожнє, пляж у Моршині та рекреаційна водойма Яворівського національного природного парку.

Локація Де розташована Формат Платно чи безкоштовно Як доїхати зі Львова Озеро Корса смт Брюховичі, близько 10 км від Львова озеро, пляжний відпочинок є безкоштовна і платна частини маршруткою/авто до Брюховичів «Колиба» Брюховичі пляжний комплекс переважно платний формат авто або громадським транспортом до Брюховичів Emily Resort Винники комплекс із водоймою та сервісом платний авто, таксі або маршрутки до Винників «Львівська Швейцарія» Давидів база відпочинку біля води платний комплекс авто в напрямку Давидова «Бухта Вікінгів» Старе Село заміський комплекс, озеро платний авто трасою в бік Старого Села Palmira Resort Підберізці база біля водойми платний формат авто або маршрутками у східному напрямку Задорожнє / «Байкал» район сіл Гонятичі та Вербіж велике озеро з кількома пляжами переважно платні пляжні зони електричкою/авто в напрямку Миколаївщини SOSNA PARK с. Соснівка, вул. Стефаника, 1А пляж, шезлонги, дитяча зона платний вхід авто з Львова Міське озеро Золочів міський пляж умови уточнювати на місці поїздом, автобусом або авто Міський став Моршин курортний відпочинок біля води умови уточнювати поїздом/автобусом/авто Перемишляни міський пляж спокійний відпочинок біля озера умови уточнювати автобусом або авто Верещиця / Яворівський НПП Яворівський район природна рекреаційна водойма умови залежать від локації авто в бік Яворівського району

Брюховичі: найшвидший варіант біля Львова

Брюховичі — один із найзручніших напрямків, якщо не хочеться їхати далеко. Озеро Корса розташоване приблизно за 10 км від Львова, тому сюди можна дістатися маршруткою, таксі або власним автомобілем. У 2026 році для озера згадували як безкоштовну частину, так і платну ділянку водойми.

Плюс Брюховичів — близькість до міста. Мінус — у спекотні вихідні тут може бути багато людей. Якщо хочеться спокійнішого відпочинку, краще приїжджати у будні або зранку.

Для короткої поїздки після роботи Брюховичі — один із найпрактичніших варіантів, але для цілого дня з дітьми краще заздалегідь перевірити умови пляжу.

Задорожнє: велике озеро для активного відпочинку

Озеро Задорожнє, яке часто називають «Байкалом», — один із найвідоміших літніх напрямків біля Львова. Воно популярне завдяки чистій воді, великій площі та кільком пляжним зонам. У переліку дозволених місць для купання на водоймі біля станції «Задорожнє» згадані «Байкал-Резорт», «Скай-лайк фішен», «Скай-лайк», «Чорна перлина», «Лемберг-лейк» і «Західна Пальміра».

Цей напрямок підходить для компаній, активного відпочинку, засмаги, SUP-прогулянок і поїздки на цілий день. Але є нюанс: більшість обладнаних пляжів працюють як приватні комплекси, тому вхід, паркування, шезлонги або альтанки можуть оплачуватися окремо.

Задорожнє краще планувати не як «швидко скупатися», а як повноцінну літню поїздку на день.

Золочів, Моршин і Перемишляни: міські пляжі для спокійного відпочинку

Якщо потрібен не клубний формат, а простіше місце біля води, варто звернути увагу на міські пляжі у Золочеві, Моршині та Перемишлянах. У Золочеві безпечним для купання називали пляж на міському озері, а також озеро «Молодіжне» у парку «Здоров’я». У Моршині для купання визначили міський став, що зручно поєднати з прогулянкою курортним містом.

Перемишляни — ще один варіант для одноденної поїздки. Такий формат підійде тим, хто не хоче платити за дорогий комплекс, але все одно шукає офіційно визначене місце для відпочинку біля води.

Платні комплекси: коли хочеться комфорту

Платні комплекси у Львівській області підходять тим, хто хоче не лише купатися, а й отримати сервіс: шезлонги, парасолі, душ, туалети, кафе, дитячу зону, паркінг, альтанки або басейни. У цьому сегменті популярні Emily Resort у Винниках, «Львівська Швейцарія» у Давидові, «Бухта Вікінгів» у Старому Селі, Palmira Resort у Підберізцях, SOSNA PARK у Соснівці та інші локації.

Наприклад, SOSNA PARK у Соснівці має пляж, шезлонги, альтанки, кафе-бар, волейбольне поле, дитячу зону, паркінг і рятувальників; у туристичному огляді Львова вказували вартість 250 грн у будні та 400 грн у вихідні й святкові дні.

Платний пляж має сенс, якщо ви їдете з дітьми, великою компанією або плануєте провести біля води весь день. У такому разі ви платите не лише за доступ до води, а й за інфраструктуру.

Безкоштовні місця: на що звернути увагу

Безкоштовний відпочинок біля води можливий, але з ним потрібно бути обережнішим. Не кожна водойма, де купаються люди, є офіційно безпечною. Якщо немає рятувальників, перевірки води, обстеженого дна і зрозумілої пляжної зони, краще не ризикувати.

Перед поїздкою на безкоштовний пляж варто перевірити:

чи входить водойма до офіційного переліку дозволених місць;

чи проводили там аналіз води;

чи є рятувальний пост;

чи обстежували дно;

чи немає заборонних табличок;

чи безпечний вхід у воду для дітей;

чи є поруч туалет, тінь і місце для сміття.

Центр громадського здоров’я нагадує, що якість води може змінюватися після злив, спеки та інших природних чинників, тому перелік безпечних водойм не варто сприймати як незмінний на все літо.

Куди поїхати з дітьми

Для сімейного відпочинку краще обирати локації з плавним входом у воду, мілководною зоною, тінню, туалетами, душем і рятувальниками. У цьому сенсі платні комплекси часто зручніші, бо мають зрозумілу територію і контрольований доступ.

Для дітей варто розглядати:

Брюховичі — якщо потрібна коротка поїздка біля Львова;

Задорожнє — якщо плануєте день біля великої водойми;

Моршин — якщо хочеться поєднати купання з прогулянкою містом;

Emily Resort — якщо важлива інфраструктура;

«Львівська Швейцарія» або «Бухта Вікінгів» — для заміського формату;

SOSNA PARK — для пляжу з сервісом і дитячою зоною.

З дітьми краще переплатити за облаштовану територію, ніж їхати на стихійний берег без рятувальників і перевіреного дна.

Як доїхати до пляжів Львівської області

До найближчих локацій — Брюховичів, Винників, Давидова, Підберізців — найзручніше їхати автомобілем або таксі. До частини напрямків також ходять маршрутки з Львова. Якщо плануєте Золочів, Моршин або Перемишляни, можна розглядати автобуси, поїзди чи електрички залежно від маршруту.

До Задорожнього часто їдуть автомобілем або залізницею в напрямку станції «Задорожнє». Перед поїздкою варто перевірити актуальний розклад, бо влітку попит на такі напрямки зростає.

Для поїздки на пляж краще мати запасний план: якщо на одній локації забагато людей, закритий вхід або змінилися умови, ви зможете швидко обрати інше місце поруч.

Що взяти з собою на пляж

Навіть якщо ви їдете на платний пляж, базові речі краще підготувати заздалегідь. У спеку біля води легко переоцінити власні сили, особливо якщо планується цілий день на сонці.

Обов’язково візьміть:

воду для пиття;

головний убір;

сонцезахисний крем;

рушник і змінний одяг;

легке взуття для пляжу;

готівку на випадок, якщо термінал не працює;

павербанк;

аптечку;

пакети для сміття;

документи або посвідчення, якщо для певних категорій діють пільги.

Найгірший сценарій літнього відпочинку — приїхати в гарне місце, але забути воду, крем від сонця і перевірку умов входу.

Що важливо запам’ятати

У Львівській області є багато місць, де можна покупатися влітку: Брюховичі, Задорожнє, Золочів, Моршин, Перемишляни, Винники, Давидів, Старе Село, Підберізці, Соснівка та Яворівський район. Найбезпечніше обирати офіційно визначені пляжі, де перевіряли воду, обстежували дно і працюють рятувальні пости. Платні комплекси підходять для комфортного відпочинку з дітьми або компанією, а безкоштовні локації варто перевіряти особливо уважно. Перед поїздкою обов’язково уточнюйте актуальні умови, ціни, графік роботи і стан води.

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