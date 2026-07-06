Місячний календар стрижок на липень: що треба про нього знати

Місячний календар стрижок на липень допомагає обрати день для зміни зачіски тим, хто орієнтується не лише на графік майстра, а й на фази Місяця.

Про це повідомляє «ПЛ».

У 2026 році липень починається зі спадного Місяця, тому перші дні місяця більше підходять для тих, хто хоче довше зберегти форму стрижки. Молодик припадає на 14 липня, а повня — на 29 липня, і ці дати традиційно вважають енергетично насиченими. Головне правило просте: зростаючий Місяць частіше обирають для росту волосся, спадний — для збереження форми. Водночас календар не замінює догляд, якісну косметику та професійну роботу перукаря.

Як працює місячний календар стрижок

Місячний календар стрижок базується на уявленні, що різні фази Місяця можуть символічно впливати на ріст, силу та зовнішній вигляд волосся. Науково це не є доведеним правилом, але багато людей використовують календар як зручний спосіб планування beauty-процедур. Якщо волосся потрібно швидше відростити, зазвичай обирають період зростаючого Місяця. Якщо хочеться довше носити коротку стрижку або чітку форму, частіше радять записуватися на спадний Місяць. Такий підхід особливо корисний тим, хто любить системність у догляді.

Сприятливі дні для стрижки у липні

У липні 2026 року для оновлення зачіски можна орієнтуватися на кілька періодів. З 15 до 28 липня Місяць зростає, тому ці дні часто вважають вдалими для стрижки, якщо мета — активізувати ріст волосся. Після повні, 30–31 липня, починається спадний період, який більше підходить для корекції форми. Дні поблизу молодика краще залишити для легкого догляду, масок і відновлення. Найкращий день для стрижки — не тільки «місячно вдалий», а й той, коли волосся здорове, а майстер має достатньо часу.

Перед записом до салону варто врахувати не лише фазу Місяця, а й власний стан волосся. Якщо пасма пересушені після сонця, моря або фарбування, краще спершу зробити догляд. Якщо кінчики січуться, стрижку не варто відкладати тільки через календар. Для зручності можна орієнтуватися на такі поради:

для швидшого росту волосся обирайте 15–28 липня;

для збереження форми зачіски підійдуть 1–13 та 30–31 липня;

для кардинальної зміни образу краще вибирати дні, коли ви емоційно спокійні;

для фарбування краще уникати поспіху та записуватися на день без важливих справ;

для відновлення волосся підійдуть дні біля молодика.

Таблиця місячного календаря стрижок на липень 2026

Період липня Фаза Місяця Що краще робити з волоссям 1–6 липня Спадний Місяць Корекція форми, підрівнювання кінчиків 7 липня Остання чверть Обережний догляд, без різких змін 8–13 липня Спадний Місяць Стрижка для довгого збереження форми 14 липня Молодик Маски, відновлення, м’який догляд 15–20 липня Зростаючий Місяць Стрижка для росту волосся 21 липня Перша чверть Оновлення зачіски, легка зміна образу 22–28 липня Зростаючий Місяць Фарбування, стрижка, доглядові процедури 29 липня Повня Краще не поспішати з радикальними рішеннями 30–31 липня Спадний Місяць Корекція чубчика, форми, кінчиків

Коли краще не стригти волосся

Найобережніше до стрижки варто ставитися у дні, коли ви втомлені, роздратовані або не впевнені у виборі зачіски. Навіть найсприятливіша дата не гарантує гарного результату, якщо рішення ухвалене імпульсивно. Молодик 14 липня часто вважають днем для паузи, тому замість стрижки можна зробити живильну маску або делікатний догляд. Повня 29 липня також може бути емоційно напруженою, тому радикальні зміни краще добре обдумати. Якщо ж потрібно просто прибрати посічені кінчики, чекати «ідеального» дня не обов’язково.

Що ще важливо знати про догляд у липні

Липень — складний місяць для волосся через сонце, спеку, сухе повітря, кондиціонери та часте миття голови. Саме тому місячний календар варто поєднувати з реальним доглядом, а не сприймати як єдине правило. У спеку волосся частіше потребує зволоження, термозахисту та захисту від ультрафіолету. Після купання у морі, басейні або річці бажано промивати волосся чистою водою. Так стрижка виглядатиме краще незалежно від того, у який місячний день її зробили.

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