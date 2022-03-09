Венецианская комиссия инициирует прекращение права россии на представительство

09.03.2022 11:14

Укринформ

Венецианская комиссия инициирует прекращение права россии на представительство в комиссии.

Об этом сообщил член Венецианской Комиссии, заместитель председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый, сообщает пресс-служба ведомства в Телеграме.

Как отмечается, Бюро Венецианской Комиссии 8 марта согласовало решение, чтобы Президент Венецианской Комиссии госпожа Клер Бази-Малори обратилась в Комитет Министров Совета Европы по вопросу о прекращении права России на представительство в Венецианской Комиссии.

Так, в соответствии с пунктом 8 Резолюции Комитета Министров СМ/Res(2022)1 по поводу юридических и финансовых последствий прекращения права российской федерации на представительство в Совете Европы полномочным органом для принятия решения о прекращении такого представительства в Венецианской Комиссии является Комитет Министров Совета Европы.

Ожидается, что Комитет Министров примет свое решение по этому вопросу 10 марта.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля президент России Путин объявил начало вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

Украина официально направила иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге.

По материалам: Укринформ