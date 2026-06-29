Як правильно пишеться слово «данні» або «дані»: пояснення лінгвістів

Слово «дані» часто викликає сумніви, бо в усному мовленні різниця між правильною і помилковою формою майже не відчувається.

Про це повідомляє «ПЛ».

Багато хто пише «данні» за аналогією до слів із подвоєними приголосними, але в українській літературній мові така форма є помилковою. Правильно писати дані — з однією літерою н, якщо йдеться про інформацію, відомості, показники або результати. Саме таке написання використовують у словосполученнях персональні дані, статистичні дані, вхідні дані, база даних. Коротке правило просте: інформація — це дані, а не данні.

Чому правильно писати «дані»

Правильна форма «дані» походить від слова дати і пов’язана з тим, що щось уже надано, отримано або зафіксовано. У сучасній українській мові слово дані вживають як іменник у множині, коли говорять про відомості, факти, цифри, документи або інформацію для аналізу. Наприклад, можна сказати: дані дослідження, дані опитування, дані паспорта, дані пацієнта. Подвоєння літери н у цьому слові не потрібне, бо граматична будова слова його не передбачає. Тому варіант «данні» не відповідає нормам українського правопису.

Чому виникає помилка «данні»

Помилка «данні» часто з’являється через вплив інших слів, де подвоєння справді існує. Людина може автоматично додати ще одну літеру н, бо бачить схожі форми на кшталт знання, завдання, читання. Але ці слова мають іншу будову і належать до іншого типу утворення. У слові дані немає підстав для подвоєння, тому написання з двома нн виглядає як орфографічна помилка. Якщо слово відповідає на питання «що?» і означає інформацію, потрібно писати тільки «дані».

Приклади правильного вживання

У текстах для сайтів, документів, новин, інструкцій і заяв слово дані трапляється дуже часто. Саме тому важливо одразу закріпити правильну форму, щоб не повторювати помилку в заголовках, метаописах або офіційних матеріалах. Особливо уважно варто писати словосполучення, які стосуються особистої інформації, аналітики, медицини, освіти, банківських сервісів і цифрових послуг. У таких темах помилка виглядає помітно і може знижувати довіру до тексту. Нижче наведені найпоширеніші приклади, які допоможуть запам’ятати норму.

Персональні дані потрібно захищати від стороннього доступу.

потрібно захищати від стороннього доступу. Компанія оновила контактні дані на сайті.

на сайті. У звіті використали статистичні дані за останній рік.

за останній рік. Лікар перевірив медичні дані пацієнта.

пацієнта. Для входу в систему треба ввести облікові дані .

. Аналітики порівняли дані дослідження з попередніми результатами.

Таблиця: «дані» чи «данні»

Щоб швидко перевірити себе, можна орієнтуватися на конкретні словосполучення. Якщо в реченні йдеться про інформацію, записи, показники або відомості, завжди треба писати дані. Форма «данні» не потрібна ні в офіційному, ні в розмовному, ні в журналістському стилі. Її варто сприймати як типову помилку, яку потрібно виправляти під час редагування. Така таблиця допоможе уникати неправильного написання в найпоширеніших ситуаціях.

Помилково Правильно Приклад речення особисті данні особисті дані Не передавайте особисті дані незнайомим людям. контактні данні контактні дані Контактні дані компанії змінилися. паспортні данні паспортні дані У заяві потрібно вказати паспортні дані. статистичні данні статистичні дані Статистичні дані підтвердили зростання попиту. база данніх база даних База даних містить оновлену інформацію.

Як відмінюється слово «дані»

Слово дані має форми відмінювання, які також часто плутають. У називному відмінку правильно писати дані, у родовому — даних, у давальному — даним, в орудному — даними. Наприклад: обробка даних, доступ до даних, передати даним нове значення, користуватися даними. Особливо поширене словосполучення база даних, а не база данних і не база данніх. Якщо сумніваєтеся, спробуйте замінити слово на інформація або відомості — зміст речення стане зрозумілішим.

Пояснення лінгвістів простими словами

Лінгвісти пояснюють цю норму через походження і граматичну будову слова. Форма дані є усталеною літературною формою, яка не потребує подвоєння приголосного. Подвоєння в українській мові виникає за певними правилами, але слово дані до таких випадків не належить. Саме тому в грамотному тексті потрібно писати персональні дані, відкриті дані, вхідні дані, дані користувача. Уважність до таких слів показує не лише знання правопису, а й загальну якість редакторської роботи.

Як швидко запам’ятати правильне написання

Найпростіший спосіб запам’ятати правило — пов’язати слово дані зі словом дати. Якщо комусь щось дали, передали або надали, то це дані, а не данні. У слові дати немає подвоєної н, тому й у формі дані вона не з’являється. Також можна тримати в пам’яті популярну фразу захист персональних даних — саме вона часто трапляється в офіційних документах і на сайтах. Чим частіше ви використовуєте правильну форму в готових реченнях, тим швидше помилковий варіант зникне з письма.

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