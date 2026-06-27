Акція одного дня у Varus 27 та 28 червня: що можна купити зі знижками до 53%

У мережі Varus на 27 та 28 червня діє акція одного дня з помітними знижками на популярні товари для дому, перекусу та щоденних покупок. Пропозиції розділені за днями: у суботу можна вигідніше купити чипси Pringles і рідкий засіб для прання Perwoll, а в неділю — паперові рушники Ruta та томати. Про це повідомляє «ПЛ».

Особливість таких пропозицій у тому, що вони діють лише у визначену дату. Тому покупку краще планувати заздалегідь, адже кількість акційних товарів обмежена.

Акція одного дня у Varus — це формат для тих, хто хоче швидко взяти потрібне зі знижкою, не чекаючи довгого розпродажу.

Що можна купити зі знижкою 27 червня

У суботу, 27 червня, Varus робить акцент на товарах для перекусу та побуту. До акції потрапили чипси Pringles в асортименті та рідкий засіб для прання Perwoll. Обидві позиції мають значну знижку, тому можуть бути цікавими для тих, хто планує покупки на вихідні.

Дата Товар Об’єм / вага Країна Акційна ціна Знижка 27.06.26 Чипси Pringles в асортименті 165 г Бельгія 91,90 грн -50% 27.06.26 Рідкий засіб для прання Perwoll в асортименті 1,8 л / 90 прань / 2000 мл Австрія 329,90 грн до -53%

Чипси Pringles можуть стати варіантом для перегляду фільму, зустрічі з друзями або швидкого перекусу. Perwoll — практична покупка для дому, особливо якщо засіб для прання потрібен не на один раз, а з запасом.

Акційні товари на 28 червня

У неділю, 28 червня, акція Varus зміщується до товарів для дому та овочів. У пропозиції є паперові рушники Ruta Deluxe Mango та томати в упаковці 450 г. Це ті покупки, які легко додати до звичайного кошика разом із продуктами на тиждень.

Дата Товар Об’єм / кількість Країна Акційна ціна Знижка 28.06.26 Паперові рушники Ruta Deluxe Mango 3 шари, 4 шт. Україна 64,50 грн -50% 28.06.26 Томати 450 г Україна 65,50 грн -40%

Паперові рушники — один із тих товарів, які швидко закінчуються вдома, тому знижка у 50% може бути доречною. Томати в упаковці підійдуть для салатів, бутербродів, літніх закусок або легких гарнірів.

Чому акція може бути вигідною

Акція Varus одного дня корисна тим, що знижки стосуються різних категорій. Покупець може взяти не лише продукти, а й побутовий товар. Це зручно, коли потрібно одночасно поповнити запаси для кухні, прибирання або прання.

Найбільша знижка в цій добірці заявлена на Perwoll — до 53%. Також помітну економію дають Pringles і Ruta, де вказано мінус 50%. Томати пропонують зі знижкою 40%, що теж може бути вигідним варіантом для літнього меню.

Найкраща стратегія для таких акцій — купувати те, що справді буде використано найближчим часом, а не просто брати товар через велику знижку.

На що звернути увагу перед покупкою

Перед походом у Varus варто врахувати, що акційні товари доступні лише у визначені дні. Тобто товари суботи можуть не продаватися за цією ціною в неділю, а недільні пропозиції не обов’язково діятимуть у суботу. Також кількість товарів обмежена, тому найпопулярніші позиції можуть швидко закінчитися.

Перед покупкою варто перевірити:

дату дії конкретної пропозиції;

наявність товару у своєму магазині Varus;

точну вагу або об’єм упаковки;

смак або різновид товару;

термін придатності;

ціну на полиці та в чеку;

чи бере участь потрібний товар саме в цій акції.

Особливо уважно варто дивитися на товари «в асортименті». Це означає, що акційна ціна може діяти не на всі різновиди, а лише на окремі позиції, які позначені в магазині.

Що варто взяти в суботу, а що в неділю

27 червня логічно звернути увагу на Pringles і Perwoll. Чипси — це покупка для швидкого споживання, а засіб для прання — товар тривалого використання. Якщо вдома закінчуються побутові засоби, суботня пропозиція може бути особливо доречною.

28 червня варто подивитися на Ruta Deluxe Mango та томати. Паперові рушники підходять для щоденного використання на кухні, а томати — для літніх страв. Таке поєднання робить недільну акцію більш «побутово-продуктовою».

Головний висновок

Акція одного дня у Varus 27 та 28 червня пропонує знижки до 53% на товари різних категорій. У суботу серед головних позицій — чипси Pringles за 91,90 грн і рідкий засіб для прання Perwoll за 329,90 грн. У неділю можна купити паперові рушники Ruta Deluxe Mango за 64,50 грн і томати за 65,50 грн.

Такі пропозиції варто використовувати точково: перевірити дату, наявність товару й обрати те, що справді потрібно. Оскільки кількість акційних товарів обмежена, найвигідніші позиції краще не відкладати на кінець дня.

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