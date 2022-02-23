Трамп о действиях Путина: это гениально
Неоднозначные слова бывшего президента США.
Решение президента России Владимира Путина признать «независимость» «республик» на Донбассе было «блестящим». Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп. Он также заверил, что если бы он был у власти, это было бы «немыслимо».
«Я пошел вчера и увидел на экране телевизора, я сказал: «это гениально»! Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это здорово», — сказал Трамп, пишет Первая Лента.
«Я сказал: «Какой умный». А теперь он войдет туда и будет охранять мир. Это будет самая сильная миротворческая сила. Нам был бы нужна такая на нашей южной границе», — продолжил бывший президент. Он также оценил Путина как «очень умного парня», которого он знает «очень-очень хорошо».
Однако Трамп заявил, что, если бы он все еще был у власти, такая ситуация была бы «немыслимой».
На просьбу прокомментировать слова Трампа пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что «старается не слушать советов человека, восхваляющего президента Путина и его военную стратегию, выразившего готовность снять санкции с России в связи с аннексией Крыма» или того, кто сказал лидерам G7, что «Крым — это часть России».
Ранее появились подтверждения того, что российская армия вошла в Украину.