Трамп о действиях Путина: это гениально

Решение президента России Владимира Путина признать «независимость» «республик» на Донбассе было «блестящим». Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп. Он также заверил, что если бы он был у власти, это было бы «немыслимо».

«Я пошел вчера и увидел на экране телевизора, я сказал: «это гениально»! Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это здорово», — сказал Трамп, пишет Первая Лента.

«Я сказал: «Какой умный». А теперь он войдет туда и будет охранять мир. Это будет самая сильная миротворческая сила. Нам был бы нужна такая на нашей южной границе», — продолжил бывший президент. Он также оценил Путина как «очень умного парня», которого он знает «очень-очень хорошо».

Однако Трамп заявил, что, если бы он все еще был у власти, такая ситуация была бы «немыслимой».

На просьбу прокомментировать слова Трампа пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что «старается не слушать советов человека, восхваляющего президента Путина и его военную стратегию, выразившего готовность снять санкции с России в связи с аннексией Крыма» или того, кто сказал лидерам G7, что «Крым — это часть России».

Ранее появились подтверждения того, что российская армия вошла в Украину.