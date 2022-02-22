Политика

Появились подтверждения того, что российская армия вошла в Украину

Вошли на территорию ОРДЛО.

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 22 февраля, 2022
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Мы можем подтвердить, что российские войска вошли на территорию самопровозглашенных «республик» и тем самым де-факто нарушили границы Украины. Об этом заявил глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

В понедельник вечером президент России Владимир Путин признал независимость «республик» на Донбассе и приказал своей армии провести «миротворческие операции» в регионе, пишет Первая Лента.

— Мы можем это подтвердить, о чем публично заявил Президент России. Российские войска вошли на территорию самопровозглашенных «республик» и тем самым фактически нарушили границы Украины. Фактически было нарушено международное право. Согласия на такого рода действия нет, — сказал глава Минобороны. — Если санкции будут чисто символическими, то они только обнаглеют агрессора, — добавил он.

По его словам, реакция польских властей сводится к представлению оппозиции. Он напомнил, что премьер-министр Матеуш Моравецки подал ходатайство о созыве заседания Совета Европы, а президент Анджей Дуда провел беседу с президентом Украины.

Раннее мы сообщали, что США отправили своих дипломатов из Львова в Польшу.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 22 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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