Саммит Украина-ЕС: без обещаний членства уже завтра, но с важными соглашениями — сегодня

Саммит Украина-ЕС: без обещаний членства уже завтра, но с важными соглашениями — сегодня

12.10.2021 21:54

Укринформ

Какого-то глобального прорыва от этого саммита не ожидалось. Но он все же принес для Украины и украинцев обнадеживающие результаты

12 октября в Киеве прошел 23-й по счету саммит Украина-ЕС с участием президентов Украины, Европейского совета и Еврокомиссии — Владимира Зеленского, Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен. Такие встречи, отметим сразу, редко сопровождаются какими-то сенсациями или подписанием исторических (судьбоносных, прорывных) документов. Чаще всего, высшие должностные лица собираются за закрытыми дверями, чтобы подвести итоги сделанного за год, а также — установить новые приоритеты.

Каким же было нынешний саммит? Скажем так, практически все политические эксперты, к которым обратился Укринформ, дали саммиту положительную оценку, назвав его результаты успешными.

Большое совместное заявление и ряд подписанных соглашений

Начнем с последнего — договоров, а их — три.

Первый — об общем авиационном пространстве или «об открытом небе». Это соглашение уравнивает в правах украинские и европейские авиакомпании, снимает монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчая открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие — должно снизить цены на билеты. В ЕС отмечают, что одним из последствий подписания должен быть выход в Украину новых лоукост-авиалиний и повышение туристической привлекательности Украины.

Второй — о присоединении нашей страны к крупнейшей в ЕС программе по исследованиям и инновациям «Горизонт Европа». Программа рассчитана на 7 лет. Ее общий бюджет более 95,5 млрд евро. «Подписание документа обеспечит правовую базу для сотрудничества в научной и научно-технической сфере и создаст предпосылки, необходимые для ускорения становления Украины как влиятельного европейского государства путем расширения международного научно-технического сотрудничества, обеспечит необходимые шаги для интеграции нашей страны в Европейское исследовательское пространство», — сообщается на сайте главы государства.

Третий — об участии Украины в программе «Креативная Европа». Ее бюджет составляет 2,4 миллиарда евро и реализуется по трем направлениям: культура, медиа и межсекторальное взаимодействие. «Соглашение направлено на поддержку и усиление конкурентоспособности европейского культурного, креативного и аудиовизуального сектора, а также развитие и продвижение культурного и языкового разнообразия и сохранения европейского культурного наследия», — пояснили в пресс-службе президента.



Соглашение об «открытом небе» станет авиационным безвизом с ЕС

Ну, и про основной результат саммита – совместное заявление Украины и ЕС, состоящее из 25 пунктов (подробнее с текстом можно ознакомиться – тут). Если очень коротко, то речь там идет вот о чем:

Признаются европейские устремления Украины и приветствуются уже достигнутые результаты имплементации Соглашения об ассоциации, успех углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли;

Признается значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформирования, и содержится призыв по дальнейшему продвижению. Речь идет, кроме всего, о необходимости скорейшего внедрения реформы ВККС и Конституционного Суда, закона о СБУ;

Приветствуются усилия Украины по «деолигархизации», в частности путем введения соответствующего законодательства.

ЕС намерен предложить в 2021 году финансовую помощь в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) для поддержки ключевых реформ. Отмечается выполнения Украиной условий для получения макрофинансовой помощи, напоминается о соблюдении обязательств перед МВФ;

ЕС и Украина ожидают укрепления экономической интеграции в рамках Соглашения об ассоциации в таких сферах как, например, отмена ввозной пошлины, интеграция энергетических рынков и энергетических систем и т.д.;

Отдельно подтверждается роль Украины как стратегической страны для транзита газа и подтверждается поддержка продолжения транзита газа по территории Украины после 2024 года;

Не признается и продолжает осуждаться аннексия Россией Крыма, милитаризация полуострова, ситуация с правами человека на полуострове. Осуждается проведение «выборов» в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. Подтверждается приверженность внедрению санкций.

Подтверждается полная поддержка усилий Нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ. Подчеркивается «ответственность России как стороны конфликта».

Продолжается осуждение курса России на «принуждение граждан Украины на территориях, которые пока не контролируются правительством Украины, ходатайствовать о получении российского гражданства по упрощенной процедуре, что противоречит Минским договоренностям».

Украина приветствовала выводы Евросовета от 24 июня 2021 года, в которых лидеры ЕС подтвердили, что полное выполнение Минских договоренностей остается основным условием для каких-либо серьезных изменений в позиции ЕС об отношениях с Россией. ЕС и Украина договорились продолжать сотрудничество для преодоления социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта. Также подчеркивается полная поддержка всех усилий по установлению истины о сбитом рейсе MH17. В этой связи Россию призвали признать свою ответственность и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности.

В целом: результат саммита успешный, хотя и пока без гарантий перспективы членства в ЕС

«Безусловно, нынешний саммит Украина-ЕС стал успешным для Украины. Об этом свидетельствует, прежде всего, содержание совместного Заявления. Удалось достичь ряда важных позиций, в частности пересмотра таможенных ставок (что очень важно для практической евроинтеграции в экономической сфере), прогресса в переговорах о промышленном безвизе, есть поддержка синхронизации интегрированной энергосистемы Украины с европейской сетью, тезис о поддержке Украиной в энергетической борьбе с Россией, детальный упор на крымских вопросах (в частности, ЕС приветствовал создание международной Крымской Платформы), четкое признание ответственности России как стороны конфликта, в том числе за остановку перемирия, упор на неприемлемости военного присутствия РФ в незаконно аннексированном Крыму», — комментирует Укринформу председатель Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

А еще, продолжает он, состоялось подписание нескольких важных соглашений, продолжается активная работа над рядом других, в частности, над промышленным безвизом: «Среди позитивов можно отметить конкретные формы экономической поддержки Украины: потенциальные инвестиции в 6,5 млрд евро, а также выделение второго транша в 600 млн. евро… Все это свидетельствует о последовательной интеграции Украины в совместные европейские пространства. Это процесс, который, возможно, не очень заметен для широкой общественности, но очень важен с точки зрения логики европейской интеграции».



Этот саммит стал успешным и для президента Зеленского

Кроме того, политолог отметил, что этот саммит стал успешным и для президента Зеленского, поскольку в совместном заявлении саммита подчеркнуто, что ЕС приветствует «преданность борьбе с влиянием частных интересов («деолигархизация»), в том числе, путем юридически обоснованного принятия и введения соответствующего законодательства, и призвал к дальнейшим шагам Украины в этом направлении».

«И это главная сенсация этого саммита», — отмечает г-н Фесенко.

Что касается нашей европерспективы, то…

«В ЕС признают «европейские стремления Украины» и приветствуют «ее европейский выбор», но со ссылкой на «решение глав государств и правительств ЕС в декабре 2016 года», которое было обусловлено результатом референдума в Нидерландах. Однако есть и определенный прогресс по признанию «европейского выбора» Украины. Будем реалистами, не все страны ЕС готовы нас видеть будущими членами Евросоюза. Это давняя проблема. И чтобы сломать такое отношение Нидерландов и некоторых других европейских странах, Украина должна продемонстрировать очевидные успехи в политике реформ, и в целом в процессе своей европейской модернизации», — отмечает глава Центра политических исследований «Пента».

«Саммит был успешным. Ключевое — подписание долгожданного и важного для Украины договора об «открытом небе», который потенциально может принести нашей стране много плюсов. То же самое касается, например, программы «Горизонт Европа», поскольку она важна для развития отечественной науки», — говорит политолог Игорь Рейтерович.

Что касается совместного заявления, то в целом эксперт его также оценивает положительно. Однако отмечает, что каких-то прорывных моментов, касающихся, например, реальной перспективы членства Украины в ЕС или, скажем, безвозвратной финансовой помощи (не в кредитах) — там нет.

«Я бы назвал заявление ритуально-протокольным. Впрочем, на фоне некоторой эмоциональной эскалации в отношениях между Украиной и ЕС, которое мы наблюдали последние несколько месяцев, как, например, разговоры о якобы сокращение безвиза т.д., — это скорее позитив, чем негатив. В конце концов, никто и не ожидал какого-то глобального прорыва, поскольку все вопросы, которые готовились на саммит, изначально были более рабочего характера», — отметил политолог.

В целом же, по его мнению, саммит прошел в довольно спокойной атмосфере — без каких-то подводных камней или острых углов. И это неплохой сигнал.

«Это говорит о том, что надо садиться и детально работать по тем направлениям, которые есть и которые можно реально реализовать», — добавил г-н Рейтерович.

«Этот саммит точно успешнее, чем прошлогодний, где в итоговой декларации слишком прямо указывалось на то, что в Украине замедлилась судебная реформа, борьба с коррупцией и деолигархизация. Более того, тогда Брюссель и Киев не смогли достичь соглашения о выделении Украине первого транша из нового пакета финансовой помощи из-за проблем с реформами. На этот раз Киев получил деньги, выполнив основные требования, а Брюссель даже закрыл глаза на отсутствие одобрения такого шага со стороны МВФ», — отметил политолог-международник Александр Юсупов.

Также крайне важно письменное подтверждение Евросоюзом того, что он рассмотрит возможность создания новой военно-учебной миссии в Украине, а это, считает эксперт, уже само по себе шлет неприятный сигнал Москве.

Ну и… Ожидаемо, что Киев остался без гарантий перспективы членства в ЕС, хотя долго просит об этом.

«Безусловно, подписанные соглашения можно рассматривать как углубление сотрудничества и интеграции, но … Говорить о перспективах членства Украины в ЕС рано, и здесь никаких обещаний европерспективам не прозвучало», — подытожил политолог-международник Максим Ялі.

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ