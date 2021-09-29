Правительство уволило двух заместителей министров и главу Миграционной службы

29.09.2021 15:07

Укринформ

Кабинет Министров принял ряд кадровых решений, среди которых — относительно увольнения Василия Боднара с занимаемой должности заместителя министра иностранных дел и Алексея Куракова — с должности заместителя министра энергетики.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде, руководитель секретариата фракции "Слуга народа" Тарас Мельничук сообщил в Телеграме по результатам заседания правительства 29 сентября, передает Укринформ.

Также, по его данным, уволен Максим Соколюк с должности председателя Государственной миграционной службы Украины. В то же время временно возложено исполнение обязанностей руководителя этой службы на Наталью Науменко.

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Кроме того, Кабмин принял решение об увольнении Константина Гуры с должности первого заместителя председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, Юрия Шафаренко — с должности заместителя председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, Сергея Химченко — с должности первого заместителя председателя Государственной службы экспортного контроля Украины.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский в июле назначил заместителя министра иностранных дел Василия Боднара послом Украины в Турецкой Республике.

По материалам: Укринформ