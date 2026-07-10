Як правильно пишеться слово «воістину» або «воїстину»: пояснення лінгвістів

Правильно писати «воістину», через літеру і, а не через ї. Варіант «воїстину» вважається помилковим у сучасній українській мові, хоча іноді його можна побачити в побутовому листуванні або коментарях у соцмережах.

Про це повідомляє «ПЛ».

Правильний варіант написання

Найчастіше плутанина виникає через вимову, адже після голосної літери багатьом здається природним поставити «ї». Однак у цьому слові немає звука [йі], який передає літера «ї», тому нормативним є саме написання воістину. Якщо коротко: правильно — «воістину», неправильно — «воїстину».

Що означає слово «воістину»

Слово «воістину» означає «справді», «дійсно», «насправді», «істинно». Його використовують тоді, коли хочуть підкреслити правдивість, урочистість або беззаперечність висловленої думки. У сучасному мовленні це слово має дещо книжний, піднесений або релігійний відтінок, тому вживається не в кожній побутовій ситуації. Найвідоміший приклад — великоднє привітання: «Христос воскрес!» — «Воістину воскрес!». У цьому контексті слово зберігає традиційне звучання і має значення підтвердження віри та істини.

Чому не «воїстину»

Помилка «воїстину» з’являється через неправильне сприйняття будови слова. Літера ї в українській мові позначає сполучення звуків [йі], наприклад у словах «країна», «мої», «їхати». У слові воістину такого звучання немає, адже після «о» йде звичайний звук [і], без додаткового [й]. Саме тому написання через «ї» змінює графічну форму слова і робить її ненормативною. Літера «ї» потрібна не після кожної голосної, а лише там, де справді є йотований звук.

Як запам’ятати правильне написання

Щоб не помилятися, варто пов’язати слово воістину зі словом істина. Обидва слова мають спільний смисловий корінь і пов’язані з поняттям правди. Якщо у слові «істина» ми пишемо і, то й у слові «воістину» теж потрібно писати і. Це просте правило допомагає швидко відрізнити правильний варіант від помилкового. Для кращого запам’ятовування можна орієнтуватися на такі підказки:

правильно: воістину ;

; неправильно: воїстину ;

; перевіряємо через слово істина ;

; літера ї тут не потрібна;

тут не потрібна; у великодньому привітанні пишемо: Воістину воскрес!

Приклади вживання у реченнях

Приклад Пояснення Це воістину важлива подія для всієї громади. Слово підсилює значення «справді важлива». Воістину мудра людина не поспішає з осудом. Має книжний, урочистий відтінок. Христос воскрес! — Воістину воскрес! Традиційна форма великоднього привітання. Це був воістину незабутній вечір. Можна замінити на «справді незабутній». Воістину сильним є той, хто вміє прощати. Підкреслює глибину думки.

Коли слово доречне в мовленні

Слово воістину доречно використовувати в урочистих, публіцистичних, релігійних, художніх або емоційно підсилених текстах. У звичайній розмові воно може звучати трохи піднесено, тому не завжди пасує до нейтрального стилю. Наприклад, у новині чи статті його можна використати для виразності, якщо контекст не потребує сухої офіційності. У діловому листуванні краще обрати простіші відповідники: «справді», «дійсно», «насправді». Водночас у текстах про традиції, свята, духовність або моральні теми слово воістину виглядає природно й доречно.

Часті помилки з цим словом

Найпоширеніша помилка — написання «воїстину» через літеру «ї». Також іноді слово плутають із російським варіантом або використовують його там, де краще звучав би нейтральний український відповідник. Ще одна помилка — надмірне вживання слова в тексті, через що воно втрачає стилістичну силу. Варто пам’ятати, що воістину — це не щоденне службове слово, а виразний прислівник із високим стилістичним забарвленням. Якщо його використовувати помірно, воно додає тексту глибини, урочистості та емоційної точності.

Коротка мовна пам’ятка

Правильна форма — воістину. Це прислівник, який означає «справді», «дійсно», «істинно». Варіант «воїстину» не відповідає сучасній мовній нормі, бо в цьому слові немає звука [йі]. Найпростіше запам’ятати написання через слово істина, де також пишеться літера і. Тому у великодньому привітанні, художньому тексті чи публіцистичній фразі слід писати: «Воістину воскрес!», «воістину важливо», «воістину мудре рішення».

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