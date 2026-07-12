Свіжий кріп робить смак багатьох страв більш насиченим і ароматним. Його додають до салатів, супів, гарнірів, соусів і домашньої консервації. Однак ця зелень швидко втрачає свіжість, стає млявою та починає жовтіти вже через кілька днів після покупки. На щастя, існує простий спосіб, який допомагає значно продовжити термін зберігання кропу без втрати його смаку та аромату. Правильна підготовка зелені дає змогу зберегти її свіжою набагато довше. Про це повідомляє «ПЛ».

Чому кріп швидко псується

Основною причиною швидкого псування стає надлишок вологи. Після миття на листі залишаються краплі води, які прискорюють розвиток мікроорганізмів і спричиняють загнивання. Водночас кріп також погано реагує на повну відсутність вологи, оскільки пересушена зелень швидко втрачає пружність. Саме тому важливо підтримувати правильний баланс і не залишати листя мокрим.

Крім того, кріп погано переносить постійні перепади температури. Якщо його часто діставати з холодильника, а потім знову класти назад, процес в’янення прискорюється. Тому бажано відразу створити відповідні умови зберігання і надалі не порушувати їх. Найкраще тримати зелень в окремому контейнері у стабільно прохолодному місці.

Найефективніший спосіб зберігання

Перед тим як покласти кріп у холодильник, його потрібно ретельно перебрати, видаливши пошкоджені або пожовклі гілочки. Після цього зелень промивають прохолодною водою та обов’язково добре просушують. Надлишкова волога не повинна залишатися на листі, інакше кріп почне швидко псуватися. Для сушіння можна використати паперові рушники або спеціальну сушарку для зелені.

Далі знадобиться звичайний герметичний пластиковий контейнер із кришкою. На його дно кладуть паперовий рушник, який вбиратиме зайву вологу. Потім обережно розміщують кріп, не притискаючи його надто щільно, а зверху також накривають паперовим рушником. Після цього контейнер закривають кришкою та ставлять у відділення для овочів у холодильнику. Папір рекомендується змінювати кожні кілька днів, якщо він стає вологим.

Корисні поради для зберігання

Щоб кріп зберігався максимально довго, важливо дотримуватися кількох простих правил. Вони допоможуть уникнути появи зайвої вологи, неприємного запаху та передчасного в’янення. Також варто регулярно перевіряти стан зелені та одразу прибирати пошкоджені гілочки. Це дасть змогу не допустити псування всього пучка.

не залишайте зелень мокрою після миття;

використовуйте герметичний контейнер замість звичайного пакета;

зберігайте кріп у відділенні для овочів у холодильнику;

регулярно змінюйте паперові рушники, якщо вони стали вологими;

не кладіть зелень поруч із фруктами, які виділяють етилен.

Дотримання цих рекомендацій допоможе значно довше зберегти насичений аромат і привабливий вигляд кропу. Зелень залишатиметься пружною, соковитою та придатною для додавання до різних страв. Особливо важливо не ущільнювати кріп у контейнері, щоб між гілочками залишалося трохи повітря. Такий підхід істотно знижує ризик появи плісняви.

Чи можна заморожувати кріп

Якщо зелені виявилося надто багато, частину врожаю можна покласти до морозильної камери. Перед заморожуванням кріп також потрібно промити, ретельно обсушити та видалити грубі стебла. Потім його можна нарізати або залишити невеликими гілочками, розкласти по пакетах чи контейнерах і відправити до морозильника. Зручніше одразу розділити зелень на невеликі порції.

Такий спосіб дає змогу зберігати кріп протягом кількох місяців. Водночас розморожувати його заздалегідь не потрібно, адже зелень краще одразу додавати до гарячих страв. Завдяки цьому смак і аромат зберігаються значно краще. Заморожений кріп підходить для супів, соусів, тушкованих овочів і гарнірів.

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