Тромбоз глибоких вен — небезпечний стан, за якого всередині глибокої вени утворюється кров’яний згусток. Найчастіше тромб виникає в гомілці, стегні або ділянці таза, хоча іноді може вражати й руку. Захворювання потребує своєчасної діагностики, оскільки частина згустку здатна відірватися та потрапити до легенів. У такому разі розвивається тромбоемболія легеневої артерії, яка може загрожувати життю. Водночас у деяких людей тромбоз проходить без виражених зовнішніх проявів. Про це повідомляє «ПЛ».

Чому виникає тромбоз глибоких вен

Ризик утворення тромбу підвищується, коли людина протягом тривалого часу майже не рухається. Це може статися після операції, під час госпіталізації, тривалої подорожі або вимушеного постільного режиму. Додатковими чинниками ризику вважаються вагітність, онкологічні захворювання, деякі методи лікування раку та перенесені раніше епізоди венозного тромбозу. Значення також можуть мати спадкові порушення згортання крові та приймання окремих гормональних препаратів. Наявність чинників ризику не означає, що тромб обов’язково утвориться, проте потребує уважнішого ставлення до самопочуття.

Сім симптомів, на які варто звернути увагу

Прояви тромбозу нерідко нагадують перевтому, забій або розтягнення м’язів. Найчастіше зміни спостерігаються лише в одній кінцівці, хоча в рідкісних випадках симптоми можуть виникати з обох боків. Біль зазвичай локалізується в литці або стегні та може ставати сильнішим під час ходьби чи стояння. Уражена ділянка іноді здається теплішою порівняно з іншою ногою. Остаточно визначити причину симптомів без медичного обстеження неможливо.

До основних ознак, які потребують уваги, належать:

набряк однієї ноги або руки;

біль чи незрозуміла болючість у кінцівці;

відчуття тепла в ураженій ділянці;

почервоніння або потемніння шкіри;

пульсуючий чи судомний біль у литці;

відчуття важкості або напруження в нозі;

помітні, тверді чи болючі вени.

Окремий симптом не завжди свідчить саме про тромбоз, адже подібні прояви можуть виникати при травмах, запаленні або захворюваннях суглобів. Проте раптове поєднання набряку, болю, почервоніння та локального тепла є підставою якомога швидше звернутися по медичну допомогу.

Як відрізнити можливий тромбоз від звичайного болю

Порівняння симптомів допомагає оцінити ситуацію, але не замінює огляду лікаря. Особливу настороженість має викликати односторонній набряк, який виник без очевидної травми. Біль при тромбозі може нагадувати розтягнення м’яза, але часто не минає після відпочинку та поступово посилюється. Шкіра над ураженою ділянкою може змінювати колір або ставати гарячою на дотик. Для підтвердження діагнозу лікарі застосовують обстеження, зокрема ультразвукове дослідження вен.

Ознака Можливий прояв при тромбозі На що звернути увагу Набряк Найчастіше виникає в одній кінцівці Різниця в об’ємі ніг або рук Біль Пульсуючий, тягнучий або судомний Посилюється під час ходьби Температура шкіри Уражена ділянка тепліша Відчутна різниця при дотику Колір шкіри Почервоніння або потемніння Зміна без удару чи подразнення Вени Можуть стати помітними й болючими Твердість або чутливість при натисканні

Коли необхідно викликати швидку допомогу

Найнебезпечніше ускладнення виникає, коли частина тромбу відривається та перекриває судину в легенях. Ознаками тромбоемболії легеневої артерії можуть бути раптова задишка, гострий біль у грудях, прискорене серцебиття, кашель із кров’ю, запаморочення або втрата свідомості. Біль у грудях нерідко посилюється під час глибокого вдиху чи кашлю. За появи таких симптомів не слід самостійно їхати до лікарні або чекати, поки стан покращиться. Потрібно негайно викликати екстрену медичну допомогу.

Що робити при підозрі на тромб

За підозри на тромбоз не варто масажувати болючу кінцівку, інтенсивно її розминати або самостійно починати приймання препаратів для розрідження крові. Подібні дії можуть бути небезпечними та ускладнювати подальше лікування. Необхідно якомога швидше звернутися до сімейного лікаря, судинного хірурга або відділення невідкладної допомоги. Лише медичне обстеження дає змогу відрізнити тромбоз від інших причин набряку й болю. Раннє виявлення та правильно підібране лікування значно знижують ризик небезпечних ускладнень.

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