Netflix продовжує розширювати лінійку міжнародних романтичних комедій. Улітку 2026 року на платформі вийде фільм «Любов у сповільненій зйомці» — Love in Slow Motion, легка арабська історія про дружбу, почуття, сімейні очікування та несподіване усвідомлення, що справжнє кохання могло бути зовсім поруч. Про це повідомляє «ПЛ».

Прем’єра фільму запланована на 23 липня 2026 року. Головну роль у картині виконала Нур Аль-Гандур, а її екранним партнером став Алі Какулі. За офіційним описом Netflix, героїня Хая роками тримала свого найкращого друга Джавада у френдзоні, але все змінюється, коли він несподівано повідомляє про заручини.

Це історія про той самий момент, коли дружба раптом перестає бути просто дружбою, але часу на спокійні роздуми вже майже не залишається.

Про що фільм «Любов у сповільненій зйомці»

У центрі сюжету — Хая, молода жінка, яка звикла бачити в Джаваді лише близького друга. Вони давно знають одне одного, легко спілкуються і з боку здаються ідеальною парою, але сама Хая довго не сприймала його як можливого коханого.

Усе змінюється після новини про заручини Джавада. Його нареченою стає Зейна — яскрава й успішна акторка. Саме в цей момент Хая розуміє, що могла роками не помічати власних почуттів. Тепер їй доведеться розібратися, що це: справжнє кохання, ревнощі, страх самотності чи бажання повернути людину, яку вона вважала «своєю» без зобов’язань.

За даними Netflix, фільм належить до романтичних комедій і побудований навколо теми першого кохання, дружби, сім’ї та емоційного дорослішання.

«Любов у сповільненій зйомці» — це не лише ромком про френдзону, а й історія про те, як важливо вчасно зрозуміти власні почуття.

Чому героїня вирішує боротися за кохання

Коли Джавад оголошує про заручини, звичний світ Хаї руйнується. Вона більше не може вдавати, що між ними нічого немає. Однак ситуація ускладнюється тим, що у Джавада вже є обраниця, а отже, почуття Хаї приходять надто пізно.

У цій історії багато комедійних і незручних моментів. Хая намагається повернути контроль над ситуацією, але кожен крок лише сильніше її заплутує. Важливу роль відіграють її близькі: сестра Далаль, емоційна тітка та незвичний супутник — шимпанзе Куба. Саме вони допомагають героїні пройти через хаос, сумніви й спроби зрозуміти, чого вона насправді хоче.

Герой Роль у сюжеті Хая головна героїня, яка усвідомлює почуття до друга Джавад найкращий друг Хаї, який оголошує про заручини Зейна наречена Джавада, успішна акторка Далаль сестра Хаї та її підтримка Тітка Хаї прямолінійна родичка, яка додає гумору Куба незвичний компаньйон героїні

Хто зіграв головні ролі

Головну роль Хаї виконала Нур Аль-Гандур — одна з помітних акторок арабського кіно й телебачення. У цьому фільмі вона грає жінку, яка опиняється між дружбою, ревнощами, сімейним тиском і пізнім зізнанням самій собі.

Джавада зіграв Алі Какулі. Його герой стає людиною, через яку Хая починає переосмислювати минуле і ставити собі питання, чи не втратила вона своє головне кохання. В акторському складі також заявлені Фатма Аль-Шериф, Ноха Набіль, Шуг Аль-Хаді, Елі Мітрі, Махіра Абдельазіз і Нешан Дер Арутюнян.

Актор Роль / участь Нур Аль-Гандур Хая Алі Какулі Джавад Ноха Набіль Зейна Шуг Аль-Хаді Далаль Фатма Аль-Шериф одна з ключових ролей Елі Мітрі акторський склад Махіра Абдельазіз акторський склад Нешан Дер Арутюнян акторський склад

Особливу увагу привертає Ноха Набіль: для неї проєкт став акторським дебютом у кіно. Вона грає Зейну — наречену Джавада, через яку головна героїня змушена нарешті визнати свої почуття.

Хто працював над фільмом

Режисером фільму став Елі Ель Семаан, сценарій написав Іяд Салех, а продюсером виступив Джамаль Саннан. Виробництвом займалася компанія Eagle Films, для якої ця картина стала черговою співпрацею з Netflix у жанрі арабської романтичної комедії.

Такий формат добре вписується у стратегію Netflix: платформа дедалі активніше просуває регіональні історії, які зрозумілі не лише локальній аудиторії, а й глядачам у всьому світі. Тема кохання, дружби і неправильного моменту універсальна, тому фільм може зацікавити навіть тих, хто рідко дивиться арабське кіно.

Головна ставка проєкту — на впізнавану життєву ситуацію: іноді людина розуміє цінність стосунків лише тоді, коли ризикує їх втратити.

Чи вийшов трейлер

Так, Netflix уже представив офіційний трейлер фільму. У ролику показані романтичні сцени, комедійні ситуації, сімейна динаміка й емоційний стан Хаї, яка намагається розібратися у власних почуттях. На офіційній сторінці Netflix зазначено, що трейлер триває 1 хвилину 40 секунд.

Трейлер дає зрозуміти, що фільм не буде важкою драмою. Це радше легка, емоційна і візуально яскрава романтична комедія зі зрозумілим конфліктом: що робити, якщо кохання прийшло надто пізно.

Коли дивитися фільм

Світова прем’єра Love in Slow Motion відбудеться 23 липня 2026 року. Фільм вийде на Netflix і буде доступний у країнах, де працює сервіс.

Деталь Що відомо Назва Love in Slow Motion Українська назва «Любов у сповільненій зйомці» Рік 2026 Жанр романтична комедія Прем’єра 23 липня 2026 року Платформа Netflix Країна / регіон арабське кіно, Кувейт Головні актори Нур Аль-Гандур, Алі Какулі, Ноха Набіль

Кому може сподобатися фільм

«Любов у сповільненій зйомці» підійде глядачам, які люблять романтичні історії без надмірної похмурості. У фільмі є класичний мотив френдзони, сімейний гумор, емоційні зізнання і ситуація, у якій героїня має чесно відповісти собі, чого вона хоче.

Фільм може сподобатися тим, хто шукає:

легку романтичну комедію;

історію про дружбу і кохання;

сюжет про другий шанс;

арабське кіно на Netflix;

фільм про почуття, які прийшли невчасно;

романтичну прем’єру на літній вечір;

емоційну, але не надто важку історію.

Якщо картина збереже баланс між гумором і щирістю, вона може стати однією з помітних романтичних прем’єр Netflix у липні 2026 року.

До того ж з’явився тизер фільму «Поїзд “Червона рута”».