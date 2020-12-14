Разумков сказал, когда Рада рассмотрит закон о возобновлении работы НАПК

Разумков сказал, когда Рада рассмотрит закон о возобновлении работы НАПК

14.12.2020 02:47

Укринформ

Верховная Рада уже на этой неделе рассмотрит законопроекты о возобновлении работы Нацагентства по предупреждению коррупции (НАПК) и об особенностях составления админпротоколов о коррупции судей.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Укринформ со ссылкой на "Левый Берег".

"Была создана рабочая группа, она действительно работает над тремя вопросами, один из которых уже решен — это законопроект об электронном декларировании. Он был проголосован на прошлой неделе в стенах парламента. Второй аспект — это вопросы, связанные с урегулированием работы НАПК, с теми выводами, которые были сделаны Конституционным судом. И также два законопроекта, зарегистрированные профильным комитетом, и я надеюсь, что на этой неделе они будут проголосованы", – сказал Разумков.

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Он также считает необходимым принять закон о регламенте Конституционного суда. По мнению Разумкова, поскольку парламент "живет по таким правилам, и другие тоже должны жить по таким правилам".

Как сообщалось, КСУ 27 ​​октября признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Украины 25 ноября обратился в Венецианскую комиссию со срочным запросом относительно оценки конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября.

В заключениях Венецианской комиссии говорится, что Конституционный Суд Украины требует реформирования и деполитизации.

Президент Украины пообещал учесть позицию Венецианской комиссии при проведении судебной реформы.

Зеленский намерен предложить Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте внимательно проработать предоставленные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов для реформирования судебной системы.

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В то же время в КСУ заявили, что заключения Венецианской комиссии свидетельствуют о том, что «решение Конституционного Суда Украины №13-р/2020, несмотря на критические замечания к его мотивации, является легитимным и подлежащим исполнению».

Также, утверждают в КСУ, в процессе подготовки документа эти авторитетные органы Совета Европы не пришли к заключению о необходимости изменения состава судей Конституционного Суда Украины

Верховная Рада 4 декабря приняла за основу и в целом законопроект №4460-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления». За него проголосовали 289 народных депутатов.

В настоящее время документ передан на подпись Президенту.

По материалам: Укринформ