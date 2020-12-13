Зеленский рассказал о климатических амбициях Украины

13.12.2020 09:32

Укринформ

Долгосрочной целью Украины является достижение углеродной нейтральности.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на Международном саммите климатических амбиций (Climate Ambition Summit), который состоялся 12 декабря в онлайн-формате, сообщает Укринформ.

«Долгосрочной целью Украины является достижение углеродной нейтральности. Будем прилагать усилия, чтобы максимально сократить время достижения этой цели», – цитирует главу государства пресс-служба ОП.

В своем видеообращении Зеленский рассказал, что в этом году украинцы ощутили негативное влияние от изменения климата, ведь в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе – разрушительные паводки.

По его словам, Украина последовательно соблюдает взятые на себя обязательства по эффективной имплементации Целей устойчивого развития – 2030 и международных климатических соглашений.

«Готовясь к Конференции сторон Парижского соглашения в Глазго, мы разрабатываем второй национально определенный вклад. На этой основе мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58-64%», – сообщил Зеленский.

Он добавил, что Украина также работает над усовершенствованием механизмов государственной финансовой поддержки климатической политики.

«Украина также стремится согласовывать свою климатическую политику и законодательство с Европейским зеленым курсом. Мы активизируем сотрудничество с ЕС в сферах энергоэффективности, развития водородной энергетики и восстанавливаемых источников энергии, справедливой трансформации угольного сектора и развития национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов», – сказал Президент.

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По словам главы государства, продолжается процесс пересмотра Энергетической стратегии Украины, которая предусматривает развитие восстанавливаемой энергетики, постепенную замену ископаемых видов топлива, в частности угля.

«Мы начали подготовку рамочной стратегии адаптации к изменению климата Украины до 2030 года. Документ будет координировать работу различных органов власти на национальном и местном уровнях», – добавил Президент.

Международный саммит климатических амбиций (Climate Ambition Summit) – 2020 посвящен пятой годовщине Парижского климатического соглашения и подготовке к следующей климатической конференции ООН по изменению климата (СОР26), которая состоится в Глазго (Великобритания) в ноябре 2021 года.

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Председательствуют на мероприятии премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, президент Чили Себастьян Пиньера и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В этом году в мероприятии приняли участие свыше 70 глав государств и правительств, которые записали короткие видеообращения с изложением «новых и амбициозных» обязательств своих государств согласно Парижскому климатическому соглашению.

В соответствии со статьей 4 Парижского соглашения, стороны должны сообщать о своем национально определенном вкладе каждые пять лет.

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Согласно первому национально определенному вкладу Украины в соответствии с Парижским соглашением наша страна взяла на себя обязательство не превысить 60% в 2030 году от уровня выбросов парниковых газов в 1990 году (или сокращение на 40% с 1990 года без учета сектора «Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство»).

Фото: ОП

По материалам: Укринформ