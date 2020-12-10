В ЕС призывают Украину продолжать работу над децентрализацией

10.12.2020 14:09

Укринформ

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас подчеркнул важность завершения основной части реформы децентрализации в Украине и призвал продолжать ее.

Об этом он заявил во время международной онлайн-конференции "Развитие громад: доверие, институты, финансы и люди", сообщает корреспондент Укринформа.

"На следующий день после местных выборов Украина вошла в новую эру, когда у громад есть новые ресурсы, новые границы ответственности, больше возможностей самоуправления и, наконец, возможность лучше служить своим гражданам. Конечно, нет времени почивать на лаврах, и мы очень надеемся, что эта реформа абсолютно будет вмонтирована в государственную структуру и будет нести дальше положительные результаты по всей стране", – отметил дипломат.

Маасикас подчеркнул, что 2020-й год является историческим для Украины, когда состоялось завершение "основной части реформы с созданием новой карты по административному делению», и призвал продолжать реформу, в том числе работу над законопроектами относительно местных государственных администраций и местного самоуправления.

"Законопроект о местных государственных администрациях уже зарегистрирован в Раде, закон (проект – ред.) о местном самоуправлении – сейчас происходит интенсивное обсуждение касательно него, проект еще не был зарегистрирован, но мы ожидаем, что вскоре его зарегистрируют. Эти два закона должны обеспечить гладкую партнерскую перестройку отношений на местном уровне, и я очень ожидаю увидеть эти документы в работе", – отметил посол.

Вместе с тем он подчеркнул важность в дальнейшем внести необходимые изменения в Конституцию для окончательного завершения реформы и закрепления ее достижений.

"Также заслуживает внимания вопрос потенциального внесении изменений в Конституцию Украины. Я надеюсь, что придет время, когда реформу децентрализации окончательно, уже полностью внесут в Конституцию, безусловно, после надлежащих консультаций со всеми заинтересованными сторонами", – сказал Маасикас.

В то же время посол добавил, что децентрализация является одним из лучших примеров успеха после Революции достоинства и сделала Украину ближе к ЕС.

Читайте также: Децентрализация является ключевым инструментом достижения членства в ЕС и НАТО – Стефанишина

Как сообщалось, Верховная Рада 17 июля приняла постановление о ликвидации 490 существующих районов и образоваии вместо них 136 новых. Новое админтерустройство предусматривает функционирование в Украине 1469 ОТГ.

25 октября в Украине прошли очередные местные выборы.

30 октября в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в закон "О местных государственных администрациях" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно реформирования территориальной организации исполнительной власти в Украине №4298.

По материалам: Укринформ