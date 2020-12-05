Кулеба в ООН: Украина готова внести вклад в глобальную продовольственную безопасность

05.12.2020 02:23

Укринформ

В условиях, когда пандемия создала огромный груз для всего человечества во многих сферах, Украина готова присоединиться к укреплению глобальной продовольственной безопасности, а также к другим усилий, способных ускорить процессы восстановления.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу на специальной сессии Генассамблеи ООН, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Эта пандемия создала невероятный груз для всех сфер человеческой деятельности во всем мире. Вместе нам придется преодолеть серьезный экономический кризис в нашей жизни», – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина не может и не останется в стороне.

«Мы готовы сделать свой вклад в обеспечение, в частности, глобальной продовольственной безопасности», – подчеркнул украинский министр.

Кроме того, по его словам, Украина готова сотрудничать в научной и исследовательской сферах, чтобы «достичь быстрых результатов в разработке эффективных лекарств для борьбы с вирусом и вакцин против COVID-19».

В то же время, министр подчеркнул, что Украина имеет определенные наработки в сфере инновационных цифровых решений для борьбы с распространением пандемии и организации работы во время COVID-19 и готова поделиться опытом.

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При этом, Кулеба убежден, что борьба с COVID-19 продлится не один год.

«Это вряд ли последняя пандемия, которую нам предстоит пережить. Поэтому нам всем нужно выйти из нынешнего кризиса сильнее и лучше подготовленными », – подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Как сообщал Укринформ, в четверг в Нью-Йорке началась двухдневная специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН по ответам на вызовы пандемии. Участниками заседания, которое проходит в виртуальном формате, стали представители международных организаций, а также лидеры из более 150 стран.

По материалам: Укринформ