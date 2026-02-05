Бизнес

Як правильно пишеться слово «опозиція» або «оппозиція»: пояснення лінгвістів

У сучасній українській мові нормативним і єдино правильним є написання слова «опозиція». Це закріплено у чинному правописі, академічних словниках та офіційних мовознавчих джерелах.

Слово має іншомовне походження і прийшло до української мови через європейську традицію, зберігши свою фонетичну та граматичну адаптацію відповідно до українських мовних норм.

Використання форми «оппозиція» з подвоєною приголосною є характерним для російської мови і не відповідає правилам українського правопису.

Лінгвісти наголошують, що механічне перенесення орфографічних норм з інших мов є поширеною помилкою, особливо у публіцистичних та політичних текстах. Саме тому в офіційних документах, медіа та освітніх матеріалах застосовується виключно форма «опозиція».

Термін широко використовується у політичному, соціальному та науковому контекстах і означає протиставлення певних поглядів, позицій або дій, зокрема діяльність політичних сил, що не підтримують чинну владу.

Коректне написання цього слова є важливим не лише з точки зору мовної культури, а й для дотримання стандартів професійної журналістики та офіційної комунікації.

Більше того, лінгвісти розповіли, як правильно пишеться слово “кішки” або “коти”.

