Як правильно пишеться слово “кішки” або “коти”: пояснення лінгвістів

Дискусії щодо правильності вживання слів «кішки» та «коти» регулярно виникають не лише у побутовому спілкуванні, а й у публікаціях засобів масової інформації.

Про це повідомляє «ПЛ».

Лінгвісти наголошують, що обидва варіанти є нормативними, однак мають різне семантичне навантаження, яке визначається контекстом. Українська мова чітко розрізняє родові та видові значення, що відображено у словниках і довідниках.

Слово «кішка» традиційно використовується як узагальнене поняття для позначення домашньої тварини, а також як назва самки. Водночас «кіт» вживається для позначення самця, а множина «коти» логічно походить саме від цього значення.

Множинна форма «кішки» може застосовуватися у випадках, коли йдеться про тварин без уточнення статі.

Мовознавці підкреслюють, що у нейтральних і ділових текстах важливо дотримуватися точності формулювань, адже неправильний вибір слова може створити стилістичну неточність або двозначність.

Саме контекст, а не звичка чи емоційне забарвлення, має бути визначальним чинником.

Окремо деякі задаються питанням про те, чому у котів шорсткий язик.

