Найкращі тижневі знижки у Сільпо з 12 по 18 січня 2026 року: що можна вигідно придбати

Мережа супермаркетів «Сільпо» у середині січня традиційно оновлює перелік акційних пропозицій, орієнтованих на повсякденні потреби покупців.

Про це повідомляє «ПЛ».

У період з 12 по 18 січня 2026 року рітейлер пропонує знижені ціни на широкий спектр товарів, що дозволяє споживачам оптимізувати сімейний бюджет без зниження якості покупок.

Акції поширюються як у продукцію відомих брендів, і на товари власних торгових марок мережі.

За інформацією офіційних рекламних каталогів, особливий акцент у цей період зроблено на продуктах тривалого зберігання, напоях, молочній продукції та товарах для дому.

Це типова стратегія для зимового сезону, коли попит зміщується у бік раціональних та заздалегідь запланованих покупок. Істотні знижки дозволяють формувати запаси та знижувати середню вартість продуктового кошика.

Важливо враховувати, що конкретний асортимент та розмір знижок можуть відрізнятися залежно від регіону та формату магазину.

Представники мережі рекомендують покупцям уточнювати умови акцій безпосередньо у торгових точках чи через цифрові канали «Сільпо». Таким чином, тижневі пропозиції залишаються одним із найефективніших інструментів економії для споживачів в умовах зростання цін.

