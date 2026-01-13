Найкращі тижневі знижки у АТБ з 12 по 18 січня: що можна вигідно придбати

Черговий цикл тижневих знижок у мережі АТБ, що триватиме з 12 по 18 січня 2026 року, наочно відображає поточні тенденції українського роздрібного ринку, де ключову роль відіграють товари щоденного споживання та чутливість покупців до ціни.

Про це повідомляє «ПЛ».

Акційні пропозиції цього періоду зосереджені насамперед на базових продуктах, які формують регулярний споживчий кошик, що дозволяє ритейлеру утримувати стабільний трафік навіть в умовах стриманої купівельної активності.

Зокрема, у межах тижневих знижок покупцям пропонуються зменшені ціни на окремі позиції молочної продукції, включно з молоком та кисломолочними виробами, популярні бакалійні товари на кшталт круп, макаронних виробів і цукру, а також фасовану олію.

Традиційно в акційний перелік потрапляють і м’ясні продукти масового сегмента, ковбасні вироби та напівфабрикати, що мають стабільний попит незалежно від сезону. Окрему нішу займають знижки на побутову хімію та засоби гігієни, які дедалі частіше купують із запасом саме під час акцій.

Для споживачів подібні знижки залишаються одним із небагатьох інструментів реальної оптимізації щоденних витрат, особливо в умовах загального зростання цін.

Водночас для самої мережі АТБ це спосіб збалансувати обсяги продажів і маржинальність без переходу до агресивних цінових кампаній, які можуть мати довгострокові наслідки для бізнес-моделі.

Аналітики роздрібного ринку зазначають, що формат коротких акцій дозволяє оперативно коригувати асортимент, стимулювати продажі окремих категорій і швидко реагувати на зміну попиту без фіксації зобов’язань перед покупцями.

