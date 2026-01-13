Бизнес

Найкращі тижневі знижки у АТБ з 12 по 18 січня: що можна вигідно придбати

Карина Шевченко Send an email 11 години ago
0 0
АТБ
АТБ

Черговий цикл тижневих знижок у мережі АТБ, що триватиме з 12 по 18 січня 2026 року, наочно відображає поточні тенденції українського роздрібного ринку, де ключову роль відіграють товари щоденного споживання та чутливість покупців до ціни.

Про це повідомляє «ПЛ».

Акційні пропозиції цього періоду зосереджені насамперед на базових продуктах, які формують регулярний споживчий кошик, що дозволяє ритейлеру утримувати стабільний трафік навіть в умовах стриманої купівельної активності.

Зокрема, у межах тижневих знижок покупцям пропонуються зменшені ціни на окремі позиції молочної продукції, включно з молоком та кисломолочними виробами, популярні бакалійні товари на кшталт круп, макаронних виробів і цукру, а також фасовану олію.

Традиційно в акційний перелік потрапляють і м’ясні продукти масового сегмента, ковбасні вироби та напівфабрикати, що мають стабільний попит незалежно від сезону. Окрему нішу займають знижки на побутову хімію та засоби гігієни, які дедалі частіше купують із запасом саме під час акцій.

Для споживачів подібні знижки залишаються одним із небагатьох інструментів реальної оптимізації щоденних витрат, особливо в умовах загального зростання цін.

Водночас для самої мережі АТБ це спосіб збалансувати обсяги продажів і маржинальність без переходу до агресивних цінових кампаній, які можуть мати довгострокові наслідки для бізнес-моделі.

Аналітики роздрібного ринку зазначають, що формат коротких акцій дозволяє оперативно коригувати асортимент, стимулювати продажі окремих категорій і швидко реагувати на зміну попиту без фіксації зобов’язань перед покупцями.

Окремо раніше були представлені найкращі тижневі знижки у Novus з 5 по 11 січня.

теги
Карина Шевченко Send an email 11 години ago
0 0

Материалы по теме

Курс валют

Топ-5 сфер, які можуть принести гроші в Україні: підбір спеціалістів

23 Листопада, 2025
Мова

Як правильно пишеться слово «хазяйка» або «хозяйка»: пояснення лінгвістів

18 Листопада, 2025
Осінь

Які продукти можуть рости на городі у листопаді: цікаві факти від аграріїв

15 Листопада, 2025
Українська мова

Як правильно пишеться слово «шампіньйон» або «шампіньон»: пояснення лінгвістів

12 Листопада, 2025

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button