Як правильно пишеться слово «шампіньйон» або «шампіньон»: пояснення лінгвістів

Мовознавці наголошують: єдино правильне написання цього запозиченого французького слова в українській мові — «шампіньйон».

Про це повідомляє «ПЛ».

Саме таку форму подають усі сучасні орфографічні словники, включно з ресурсом «Словник.ua» та Академічним словником української мови. Написання через «ьй» обумовлене вимовою оригінального слова champignon, де сполучення gn передає звук [ньй]. Відтак варіант «шампіньон» без м’якого знака є помилковим.

Лінгвісти пояснюють, що адаптація французьких слів в українській традиції має свої закономірності. Зокрема, звуки [ньйо] і [ньйа] зберігаються у вигляді послідовності «ньй» — як у словах «кампаньйола», «каньйон», «шампіньйон».

Це дозволяє передати оригінальну вимову без спотворення. Водночас у побутовому мовленні чимало людей використовують скорочений варіант — «шампіньон». Таке спрощення поширене у рекламі та кулінарних оголошеннях, однак воно не відповідає нормам правопису.

Слово «шампіньйон» має також український синонім — «печериця». Цей варіант уживаний у наукових і кулінарних текстах, але в комерційних назвах (етикетках, меню) частіше використовується саме французька форма, оскільки вона сприймається як ознака якості та європейського походження.

Для офіційних і редакційних матеріалів рекомендується застосовувати лише нормативну форму — «шампіньйон». Це дрібниця, але вона формує професійну репутацію видання, яке поважає мовну культуру.

