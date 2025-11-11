Як правильно пишеться слово «хазяїн» або «хозяїн»: лінгвісти висловили свою думку

Бизнес

У сучасній українській літературній мові нормативним вважається написання «хазяїн».

Саме ця форма закріплена у чинних словниках і відповідає фонетичним законам української мови. Варіант «хозяїн» сприймається як русизм або розмовна калька, що не узгоджується з нормами правопису.

Мовознавці наголошують: хоча в усному побутовому мовленні можна почути обидва варіанти, у діловому чи публіцистичному тексті доречним буде виключно «хазяїн».

Це слово має глибоке історичне коріння і походить від того самого індоєвропейського кореня, що й «господар». Використання «хазяїн» у мові відображає внутрішню традицію і зберігає українську фонетичну ідентичність.

У наукових колах підкреслюють, що такі, на перший погляд, дрібні відмінності відіграють важливу роль у підтриманні мовної культури. Невипадково фахівці з лінгвістики зазначають: навіть у неформальному контексті бажано вживати правильну форму, адже саме повсякденне мовлення визначає стійкість мовної норми.

Таким чином, з точки зору офіційної української граматики, варіант «хазяїн» є єдиним нормативним, рекомендованим і прийнятним для будь-якого письмового чи усного вжитку.

Окремо лінгвісти прояснили, як пишеться «альфа промені» або «альфа-промені».

