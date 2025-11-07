Финансы

Як пишеться «альфа промені» або «альфа-промені»: пояснення лінгвістів

Карина Шевченко Send an email 3 години ago
0 0
Українська мова
Українська мова

Українська мова чітко регламентує написання складних термінів, особливо в наукових текстах.

Про це повідомляє «ПЛ».

У випадку з поняттям «альфа-промені» більшість офіційних словників, зокрема Орфографічний словник української мови, подають саме форму з дефісом. Це відповідає правилу написання складних слів, у яких перша частина — грецька літера, що позначає вид випромінювання або частинок.

Таким чином, правильний варіант — альфа-промені. Слово «альфа» у цьому разі виконує функцію означального компонента і є частиною єдиного терміна.

Помилковим є написання без дефісу, тобто «альфа промені», адже воно спотворює структуру словосполучення й суперечить нормам сучасної української орфографії.

Цей термін активно використовується в фізиці й медицині для опису типу іонізуючого випромінювання, яке виникає під час розпаду радіоактивних елементів.

Альфа-частинки мають обмежену проникаючу здатність, однак у разі потрапляння до організму можуть бути небезпечними. Саме тому коректне використання терміна має не лише лінгвістичне, а й практичне значення, адже у науковій комунікації точність формулювання є принциповою.

Використання правильного варіанта «альфа-промені» свідчить про грамотність автора та відповідність мовним нормам. Для редакційних матеріалів або наукових публікацій це дрібна, але важлива деталь, яка створює довіру до тексту.

Важливо те, що вчені виявили, знання яких наук допомагають у дискусії.

теги
Карина Шевченко Send an email 3 години ago
0 0

Материалы по теме

Годинник

Що означає 01:44 на годиннику: пояснення нумерологів

2 тижні ago
Астропрогноз

Прогноз для усіх знаків зодіаку на тиждень, 20-27 жовтня: яка доля чекає кожного

3 тижні ago
Таро

Яка карта Таро може означати масштабні зміни у житті: тарологи зійшлися у висновку

3 тижні ago
Українська мова

Як правильно пишеться слово «батальйон» або «батальон»: пояснення лінгвістів

3 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button