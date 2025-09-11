Як правильно пишеться слово «манікюр» або «манікьюр»: пояснення лінгвістів

У сучасній українській літературній мові офіційно закріпленим варіантом написання є форма «манікюр».

Про це повідомляє «ПЛ».

Це підтверджують дані словників Національної академії наук України та рекомендації Інституту української мови. Походження терміна сягає французького слова manucure, що утворене з латинських слів manus («рука») та cura («догляд»). При адаптації в українську мову слово зберегло структуру, де поєднання «юр» передає правильну вимову.

Форма «манікьюр», яка інколи зустрічається у побутовому вжитку чи в рекламних текстах, є неправильною. Вона не відповідає нормам українського правопису й не закріплена жодним академічним джерелом.

Мовознавці пояснюють, що додатковий приголосний «й» у середині слова є штучним утворенням і виник під впливом інших мов, зокрема російської. Використання такої форми в офіційних документах, публікаціях або діловому листуванні вважається помилкою.

У професійній сфері, де важлива точність термінології, правильне написання особливо принципове. Сфера краси й догляду за руками й нігтями, яка активно розвивається в Україні, широко застосовує термін «манікюр» у стандартизованій формі.

Таким чином, у будь-якому офіційному тексті, медіапублікації чи освітньому матеріалі необхідно використовувати виключно цей варіант. Це не лише підтверджує мовну грамотність, а й формує довіру до тексту.

