Як правильно пишеться слово «модельєр» або «моделлер»: пояснення лінгвістів

У мовному вжитку досить часто виникають ситуації, коли подібні за звучанням слова мають різне походження та сфери застосування.

Прикладом є пара «модельєр» та «моделлер». Лінгвісти наголошують, що правильним написанням для позначення спеціаліста у сфері моди є «модельєр» — саме таке слово закріплене у словниках сучасної української мови та відповідає нормам правопису.

Воно походить від французького «modéliste» і вживається для позначення фахівця, який займається створенням нових моделей одягу, взуття чи аксесуарів.

Водночас форма «моделлер» є калькою з англійської «modeler» і використовується у зовсім іншій сфері — передусім у технологічному середовищі, зокрема у 3D-дизайні, програмуванні чи комп’ютерній графіці. Тут мова йде не про моду, а про процеси створення моделей у цифровому вимірі.

Таким чином, вибір між цими словами залежить від контексту. Якщо йдеться про легку промисловість і дизайн одягу, правильним буде лише «модельєр». Якщо ж мова заходить про IT-середовище, допустимим вважається «моделлер».

Лінгвісти підкреслюють, що у ділових і наукових текстах важливо дотримуватися цього розмежування, адже помилкове використання може призвести до непорозумінь. Чітке розрізнення понять сприяє точності мови й підвищує рівень професійної комунікації.

